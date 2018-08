Copyright de l’image Ministère de l'Intérieur RDC Image caption Emmanuel Ramazani Shadary , dauphin de Kabila

Le président Joseph Kabila a désigné le Secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani comme candidat de la majorité à la prochaine présidentielle. La BBC vous dresse le portrait du dauphin du président de la RDC.

Emmanuel Ramazani Shadary est ancien ministre de l'intérieur et secrétaire permanent du PPRD.

Originaire de la province du Maniema dans l'est de la RDC, Emmanuel Shadary portera les couleurs du Front Commun pour le Congo (FCC), la nouvelle coalition politique regroupant les partis de la majorité présidentielle.

Né en 1960 à Kasongo, il a étudié à l'Université de Lubumbashi, à la faculté de Sciences sociales, administratives et politiques d'où il est diplômé en 1987.

Il entre après à l'Université de Kinshasa où il termine son troisième cycle en Sciences politiques et administratives.

Il y fait un doctorat depuis 2015.

Longue expérience

Copyright de l’image PPRD Image caption Ramazani est originaire de Maniema

Père de 8 enfants, M. Shadary a une longue expérience professionnelle.

Assistant et directeur général de l'enseignement supérieur et universitaire, acteur de la Société civile au Maniema et à la Conférence nationale souveraine, vice-gouverneur, puis gouverneur du Maniema (1998-2001) sous Laurent Désiré Kabila.

Membre co-fondateur du Parti du Deuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD) en 2002, il en devient secrétaire exécutif National en charge du Processus électoral et de la discipline de 2005 à 2015.

Il est élu Député National dans la circonscription de Kabambare en 2006 puis 2011.

Pendant la même période, il a été le Directeur de campagne du Candidat Président Joseph Kabila au Maniema.

Premier Vice-président de la Commission PAJ à l'Assemblée Nationale (2006-2011), il assumera par la suite les fonctions de Président du Groupe parlementaire PPRD et Coordonnateur de la Majorité Parlementaire à la Chambre basse jusqu'à ce jour.

Le 17 Mai 2015, il est désigné Secrétaire Général Adjoint du PPRD par son Initiateur, Joseph Kabila.