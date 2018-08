Le PDCI quitte officiellement le RHDP

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le PDCI quitte son allié politique, le RDR

Le PDCI décide de se séparer officiellement de son allié politique, le RDR.

Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié se sont parlés mercredi après plusieurs jours de silence entre les deux hommes sur fond de tension politique liée à la création du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Le tête-à-tête a eu lieu au domicile du président de la République à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Si rien n'a filtré de cette rencontre entre les deux hommes, c'est sans doute le communiqué du PDCI jeudi qui permet d'imaginer l'ordre du jour de ce tête-à-tête.

Dans un communiqué dont la BBC a eu copie, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) décide de mettre fin à son alliance avec le Rassemblement des Républicains (RDR).

Le tête-à-tête a eu lieu au domicile du président de la République à Abidjan, la capitale économique ivoirienne.

Le PDCI "se retire du processus de mise en place d'un Parti unifié dénommé RHDP" (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

Une décision qui permettra de présenter "des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière".

Les élections locales sont prévues le 13 octobre, la prochaine élection présidentielle en 2020.

Au-delà des élections, le PDCI semble intéressé par d'autres alliances politiques et "se réserve le droit de promouvoir une plate-forme de collaboration avec les Ivoiriens qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et soucieuse des droits, des libertés et du bien-être de ses populations".

Le PDCI s'inscrit dans la logique d'une refonte de la Commission Electorale Indépendante.

L'institution en charge de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire fait l'objet de fortes polémiques politiques depuis plusieurs années dans le pays.