Copyright de l’image Capture d'écran Image caption La vidéo d'une femme battue choque au Sénégal.

Au Sénégal, Bara Sow, le mari de la jeune fille de 16 ans sévèrement molestée, a été condamné à deux ans de prison dont trois mois ferme de prison.

Il devra aussi payer une amende de 100.000 francs Cfa et un million de dommages et intérêts à sa victime.

L'épouse, une jeune fille de 16 ans, mariée depuis quatre mois, a été sévèrement molestée par l'accusé avec un fil électrique.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, elle montre ses blessures, le corps ensanglanté et lacéré, son visage tuméfié.

Les avocats de la victime demandaient une peine comprise entre un et cinq ans, en plus d'une amende de 50.000 à 500.000 francs Cfa et des dommages et intérêts de 5.000.000.

