La radio est un puissant outil de sensibilisation qui peut sauver des vies.

A un an, Marieta est tombée très malade. Elle a eu une forte fièvre.

Sa famille pensait qu'elle était victime d'une malédiction qui, dans certaines régions rurales du Burkina Faso, se produirait lorsqu'un oiseau survole un enfant endormi à l'extérieur.

Son père, Tibandiba Lankoande, a dépensé la majeure partie de son argent pour des remèdes traditionnels qui n'ont pas guéri la petite fille.

Le sixième jour, elle est tombée dans le coma.

"C'est à ce moment-là que j'ai entendu un message à la radio expliquant comment reconnaître les signes et les symptômes du paludisme", se rappelle Tibandiba Lankoande.

"Si je n'avais pas entendu ce message radio, elle ne serait pas en vie aujourd'hui."

Un essai gagnant

Les messages radio faisaient partie d'un vaste essai mené par Development Media International (DMI), qui cherchait à déterminer si les médias pouvaient avoir un impact sur la santé des personnes.

Roy Head, directeur général de DMI reste convaincu que les médias ont un rôle important à joueur dans la prévention des maladies et le bien-être des populations.

"Si vous êtes le ministre de la santé d'un pays africain typique et que vous avez 30 à 40 dollars par habitant à dépenser pour la santé, votre choix serait d'investir cet argent dans un projet avec des résultats capables d'être prouvés. Et il n'a pas été prouvé jusqu'à présent que les médias de masse pouvaient changer les comportements, et encore moins sauver des vies".

L'organisation a produit 150 messages radiophoniques d'une minute, centrés sur les signes du paludisme, de la diarrhée et de la pneumonie - trois des principales causes de décès chez les enfants de moins de cinq ans au Burkina Faso.

Les messages ont été diffusés sur sept stations de radio locales, dix fois par jour, pendant trois ans.

Les résultats, publiés dans la revue BMJ Global Health, montrent qu'au cours de la première année de l'essai, le nombre de consultations dans les dispensaires locaux pour les symptômes du paludisme a augmenté de 56% par rapport aux zones où les messages n'ont pas été diffusés.

Les consultations pour pneumonie ont augmenté de 39% et les diarrhées de 73%.

Et bien que les chercheurs n'aient pas été en mesure de le prouver directement qu'il y a un lien entre la campagne et ses statistiques, ils ont utilisé la modélisation informatique pour estimer que leur projet avait permis de sauver 3 000 vies - tous des enfants de moins de cinq ans.

Local et interactif

La psychologue, Jennifer Sheehy-Skeffington, de la London School of Economics and Political Science, qui examine la psychologie du changement de comportement, s'est dite surprise de constater à quel point le changement de comportement avait évolué.

Elle a déclaré à la BBC que les populations ont augmenté "considérablement la probabilité qu'ils allaient faire vérifier" dans un établissement sanitaire les symptômes des différentes maladies au cœur de la campagne de sensibilisation.

Elle pense qu'une partie du succès réside dans le fait que, plutôt que de simplement compter sur une communication à sens unique, les chercheurs ont mis au point des programmes interactifs réguliers permettant aux gens de discuter de leurs questions et préoccupations.

Et Dr Sheehy-Skeffington d'ajouter qu'ils "ont également travaillé avec les populations locales pour développer des scénarios, des histoires et des émissions qui engagent vraiment les gens et leur permettent de changer de comportement en écoutant plutôt que de croire simplement qu'il s'agit juste d'informations qui leur sont données par des experts."

Les habitudes d'utilisation des médias au Burkina Faso sont assez inhabituelles.

Selon les recherches de DMI, une grande partie de la population rurale écoute les stations de radio communautaires dans leur propre langue.

La station nationale diffuse en revanche principalement en français.

Et l'accès à la télévision dans les zones rurales est rare, ce qui signifie que la campagne via la radio a eu une audience assez importante.

'Enfant de la radio'

La grande question est de savoir si ce type de message sur la santé peut connaître le même succès dans d'autres parties du monde où de multiples stations de radio et de télévision et Internet sont en concurrence pour augmenter leur audience.

Et il est clair que les médias ne peuvent pas le faire seuls. Un bon système de santé publique, l'assainissement et la nutrition sont essentiels à la santé des enfants.

Cela dit, alors que des millions d'enfants meurent encore de maladies qui peuvent être prévenues ou guéries, le bon message, au bon moment, pourrait aider à sauver une vie.

Quant à Marieta, tout le monde dans son village l'appelle désormais "l'enfant de la radio".