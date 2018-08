Copyright de l’image DURU AZUBUIKE/DURU STUDIOS Image caption Yinka Oladiran affirme que les propriétaires attendent que le femme soit accompagnée d'un homme

Pourquoi les femmes célibataires au Nigéria doivent se battre pour louer des maisons ?

De nombreux propriétaires au Nigéria soupçonnent les femmes célibataires d'être des prostituées, ce qui les empêche de louer des appartements.

Agée de 30 ans, Olufunmilola Ogungbile, une femme à la carrière couronnée de succès, n'a jamais pensé dormir sur le canapé d'un ami après cinq mois passé à rechercher un appartement dans la ville d'Abeokuta, dans le sud-ouest du Nigeria.

Elle avait quitté Lagos après avoir décroché un poste d'administrateur de projet auprès du gouvernement de l'État d'Ogun.

En dépit de son indépendance financière, elle a eu du mal à trouver un appartement dans les zones moyennes et haut de gamme car elle était célibataire.

"La première question que le propriétaire m'a posé est de savoir si je suis marié?" Bien entendu Olufunmilola Ogungbile ne cachait pas son statut matrimonial.

"Je disais non" et il poursuivait "Pourquoi?"

Elle était perplexe face à toutes ces questions, juste pour un appartement qu'elle a les moyens de louer sans soucis.

"Qu'est-ce que mon statut matrimonial a à voir avec mon logement?"

"Nous voulons des gens décents"

Olufunmilola Ogungbile indique que cette forme de discrimination était généralisée.

De nombreux propriétaires estiment que les femmes ne gagnent pas assez pour payer le loyer

"Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des propriétaires que j'ai rencontrés ne voulaient pas me louer leurs appartements parce que je suis célibataire", a-t-elle déclaré à la BBC.

"La plupart des propriétaires et des agents me disaient souvent "pouvez-vous amener votre petit ami ou votre mari ?" Dans ces types d'appartements, nous n'aimons pas des hommes qui défilent tout le temps. Nous voulons juste des gens décents. "

Mme Ogungbile pense que les obstacles auxquels elle a dû faire face sont liés aux pesanteurs culturelles - le mariage est une référence pour mesurer la décence ou non d'une femme.

"Dans cette partie du monde, si vous n'êtes pas marié, vous êtes une prostituée", a-t-elle ajouté.

Sylvia Oyinda - chef-produit dans le secteur de la vente au détail à Lagos, la métropole du Nigéria - reconnaît que la stigmatisation rend difficile la location pour les femmes célibataires au Nigeria.

Agée de 31 ans, Mme Oyinda, était fiancée quand elle a commencé à chercher un appartement. Les propriétaires ont refusé de la rencontrer sans son fiancé.

"Il y a un dicton 'petite fille, grand dieu' qui décrit les jeunes femmes célibataires qui louent seules ou croupissent avec d'autres femmes".

"Le dicton se réfère aux femmes célibataires qui ont des 'sponsors', généralement des hommes plus âgés, qui paient leur loyer", a-t-elle déclaré.

"Les hommes ont plus d'argent"

Mme Oyinda pense que les propriétaires supposent que "la plupart des jeunes femmes célibataires sont comme ça".

"Les trois propriétaires que j'ai rencontrés ont tous refusé de me montrer leur appartement. Ils m'ont dit:" Ne vous fatiguez pas "."

Par frustration, elle a cessé de chercher seule. À la quatrième tentative, elle est allée avec son fiancé, qui est désormais son mari.

C'est seulement là qu'elle a été prise au sérieux. Le couple s'est finalement installé dans un appartement de quatre chambres à Lekki, un quartier haut de gamme.

Coleman Nwafor, propriétaire de terrains et propriétaire immobilier, a déclaré ne pas faire de discrimination, mais la plupart de ses locataires et de ses acheteurs sont des hommes parce qu'ils ont plus d'argent.

"La plupart des femmes célibataires sont sous la responsabilité de leurs parents ou d'un amoureux. Vous ne pouvez jamais dire ce qui se passera après la première année. Et chaque propriétaire veut un locataire qui paiera sans stress et renouvellera son contrat une fois qu'il expirera".

"La plupart des femmes célibataires ne travaillent pas. Il y a plus d'emplois pour les hommes que pour les femmes au Nigeria. C'est comme ça."

"Les propriétaires essaient de contrôler les femmes"

Yinka Oladiran, une jeune nigériane de 25 ans, qui a déménagé de New York à Lagos en mai 2016 pour poursuivre une carrière de présentatrice de télévision, a déclaré qu'elle vivait de manière indépendante aux États-Unis et souhaitait rester libre au Nigeria.

De nombreux propriétaires estiment que les couples sont des locataires plus fiables

Elle souhaitait également réduire le trajet de trois heures pour se rendre au travail depuis la maison de son père, mais elle ne pouvait pas louer un appartement sans que son père ne donne son consentement aux propriétaires.

"Il y avait des propriétaires qui ont dit qu'ils ne voulaient pas me louer avant d'avoir parlé à mon père pour s'assurer qu'il était d'accord, même si je payais avec mon propre argent", a déclaré Mme Oladiran à la BBC.

"Mon opinion n'a pas d'importance. Les propriétaires tentent de contrôler les femmes", a-t-elle ajouté.

Après une recherche indépendante de plus de six mois, elle a finalement obtenu un appartement en avril 2017.

Cependant, elle a dit qu'elle se sentait constamment épiée par le personnel de sécurité, en particulier quand elle rentrait tard du travail, car ils lui demandaient souvent à qui elle rendait visite.

"Cela devenait répétitif, encore et encore et je le trouvais très insultant", a déclaré Mme Oladiran.

Quant à Mme Ogungbile, sa quête d'un appartement s'est achevée la semaine dernière après cinq mois quand elle a finalement emménagé dans un studio.

Elle a dit l'avoir obtenue auprès d'une agence de location qui se concentrait sur ses revenus plutôt que sur son sexe ou son statut matrimonial.

La jeune femme de 30 ans, qui est maintenant enthousiaste à l'idée de peindre sa nouvelle maison avec ses couleurs préférées - violet et lilas - croit qu'elle a lutté contre une forme de discrimination à sa manière.

"Une partie de la lutte contre la stigmatisation était que je refusais d'amener un conjoint ou un partenaire parce que cela faisait partie des critères avant qu'ils ne me remettent les clés", a-t-elle déclaré.