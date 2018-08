Kofi Annan est mort

Copyright de l’image Getty Images Image caption Kofi Annan a été le premier Africain noir à diriger les Nations unies.

L'ancien secrétaire général de l'ONU, Prix Nobel de la paix en 2001 pour son action humanitaire, est décédé à l'âge de 80 ans, a appris la BBC de plusieurs sources diplomatiques.

Il a été le premier Africain noir à diriger les Nations unies, avec deux mandats, de 1997 à 2006.

Kofi Annan, de nationalité ghanéenne, a ensuite été envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. Il s'est évertué à trouver une solution pacifique au conflit ayant fait des milliers de morts dans ce pays depuis 2011, avant de démissionner de cette mission.

"C'est avec une immense tristesse que la famille Annan et la Fondation Kofi-Annan annoncent que Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations unies et lauréat du Nobel de la paix, est décédé paisiblement samedi 18 août après une courte maladie", a annoncé sa fondation dans un communiqué à Genève.

Les responsables de cette organisation humanitaire portant son nom rendent hommage à "un homme d'État mondial et un internationaliste profondément engagé, qui s'est battu toute sa vie pour un monde plus juste et plus pacifique".

"Partout où il y avait des souffrances ou des besoins, il a touché beaucoup de gens avec sa profonde compassion et son empathie. Il a fait passer les autres en premier, rayonnant de gentillesse (…) dans tout ce qu'il faisait", ajoute la Fondation Kofi-Annan.

Durant son premier mandat de secrétaire général des Nations unies, l'organisation a été secouée par une vive querelle sur l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis d'Amérique, que M. Annan a qualifiée d'intervention "illégale".

L'actuel secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué sa "force qui guidait vers le bien", affirmant que "Kofi Annan était à bien des égards les Nations unies".

Diplomate de carrière, M. Annan a contribué à rendre l'ONU plus présente sur la scène internationale pendant ses deux mandats.

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), qui fixaient des objectifs aux Etats membres de l'ONU sur la pauvreté et la mortalité infantile notamment, font partie de son bilan à la direction de l'organisation.