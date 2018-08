Des stars de la musique soutiennent Bobi Wine

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le musicien et député ougandais, Bobi Wine

Des artistes à travers le monde demandent la libération du député Bobi Wine.

Angelique Kidjo du Bénin et Chris Martin, leader de Coldplay, font partie des dizaines de stars qui ont signé une pétition demandant la libération du musicien et député ougandais, Bobi Wine.

"Nous ne pouvons pas fermer les yeux, c'est grave", a déclaré Dele Sosimi, qui a débuté sa carrière en tant que claviériste de Fela Kuti.

Il dit avoir signé la pétition parce qu'il "est alarmant de voir les règles de droit et les droits de l'homme fondamentaux violés".

"C'est un remake de la situation qu'a vécu Fela Kuti. Il a souvent été battu pour avoir pris la parole", explique Rikki Stein, l'ancien manager du créateur de l'Afrobeat.

L'armée ougandaise nie les informations selon lesquelles Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, a été torturé pendant sa garde à vue depuis la semaine dernière.

Une position également défendue par le président Yoweri Museveni qui a qualifié ces faits de tortures de "fake-news".

La pétition, signée par certains des plus grands noms de la musique, dénonce "l'agression physique vicieuse et potentiellement mortelle" sur Bobi Wine et l'assassinat de son chauffeur lors de la campagne électorale violente de la semaine dernière dans le nord de l'Ouganda.

Les artistes disent utiliser leurs "voix et réseaux" pour demander la libération immédiate et sans conditions du député ainsi que le respect des droits de tous ses codétenus.

Bobi Wine doit comparaître jeudi devant un tribunal pour des faits de possession illégale d'armes à feu et de munitions.