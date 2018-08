Des modèles "d'honnêteté" au Nigeria

Copyright de l’image Getty Images Image caption Muhammadu Buhari a fait publier un communiqué pour louer l'honnêteté de deux agents de sécurité.

Le président nigérian salue le geste "d'honnêteté" de deux agents de sécurité aéroportuaire qui ont restitué à sa propriétaire une importante somme d'argent ramassée.

L'attitude de Francis Emepueaku et Achi Daniel "reflète le nouveau Nigeria que nous désirons tous", déclare Muhammadu Buhari dans un communiqué, après que ces deux gardiens ont remis à sa propriétaire un sac à main contenant "une belle somme d'argent en dollars américains".

Les gardiens auraient refusé un cadeau en espèces de la propriétaire du sac, estimant qu'ils n'ont fait que leur travail.

Le sac contenant également un téléphone, une montre-bracelet et d'autres objets de valeur, avait été oublié par une femme à l'aéroport de Lagos, selon plusieurs médias nigérians.

La réaction des deux gardiens a impressionné Muhammadu Buhari:

"Ils ont choisi d'être de bons et honnêtes Nigérians", affirme-t-il.

Copyright de l’image AFP Image caption Le sac contenant la somme d'argent avait été oublié par une femme à l'aéroport de Lagos.

Selon le président Buhari, leur attitude montre que le Nigeria est "résolument sur la voie d'une nouvelle aube":

"L'honnêteté reste la meilleure des qualités. Nous devons faire preuve d'un tel comportement, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, qu'elle soit bonne ou mauvaise", a souligné le président nigérian.

Le Nigeria ne sera plus un terreau de la corruption et du pillage des ressources publiques, a-t-il soutenu, ajoutant que "c'est le chemin que nous avons choisi de prendre, et notre pays finira par atteindre un nouveau rivage".