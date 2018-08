Angela Merkel en tournée africaine

Copyright de l’image Getty Images Image caption La Chancelière allemande Angela Merkel

La chancelière allemande Angela Merkel arrive ce mercredi au Sénégal dans le cadre d'une tournée africaine.

Selon un communiqué de la présidence sénégalaise, Angela Merkel sera accompagnée par une forte délégation d'opérateurs économiques allemands.

L'Allemagne souhaite intensifier ses échanges commerciaux avec le Sénégal.

Les échanges entre les deux pays sont caractérisés par une balance commerciale largement défavorable à Dakar.

Selon les données de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie du Sénégal pour l'année 2017, Berlin a vendu à Dakar des marchandises de plus de 101 milliards 153 millions de francs CFA. Le Sénégal de son côté n'a pu écouler en Allemagne que de 2 milliards 700 millions de marchandises.

Pour l'essentiel le Sénégal exporte vers l'Allemagne des produits halieutiques et agricoles, de l'or et du zirconium. Il importe des automobiles, des machines et appareils pour l'agriculture et l'industrie, ainsi que beaucoup d'autres produits manufacturés.

A ce jour la coopération économique allemande au Sénégal est surtout visible dans le secteur des énergies renouvelables.

Dans le cadre de cette coopération, Berlin a injecté environ 685 millions d'euros, soit plus de 449 milliards 330 millions de francs CFA, selon l'ambassade d'Allemagne.

