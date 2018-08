Le délibéré en appel de Khalifa Sall attendu jeudi

Copyright de l’image Getty Images Image caption Palais de justice de Dakar en décembre 2017

Le Maire de la ville de Dakar en prison depuis mars 2017 avait été condamné en première instance à cinq ans de prison pour escroquerie portant sur des fonds publics et faux en écriture.

Son procès en appel s'était ouvert le 9 juillet 2018.

Après plus de deux semaines de débats, le procureur de la Cour d'appel de Dakar Lansana Diaby avait requis la confirmation de la peine de 5 ans de prison et 5 millions de FCFA d'amende prononcée en première instance le 30 mars 2018.

Lors du procès en appel, les plaidoiries s'étaient surtout focalisées sur l'interprétation de l'arrêt rendu le 29 juin par la Cour de Justice de la Cedeao.

Le juridiction communautaire avait jugé que les droits de Khalifa Sall et de ses coaccusés avaient été violés et a condamné l'Etat sénégalais à leur payer des dommages et intérêts s'élevant à 35 millions de Fcfa.

Selon la défense, cet arrêt aurait dû entrainer l'annulation de la condamnation.

Mais la demande de libération de l'édile de Dakar a été rejetée par la justice.

Le 26 juillet dernier, depuis sa cellule, Khalifa Sall s'est déclaré candidat à la prochaine élection présidentielle.

Un scrutin auquel il reste éligible tant que l'ensemble de ses recours devant la Cour d'appel ne sont pas épuisés.

