Des banques ‘punies’ pour transferts illicites au Nigeria

Des banques nigérianes ont été condamnées à verser une amende pour des transferts illégaux.

La banque centrale nigériane a infligé une amende de 16 millions de dollars à quatre grandes banques. Ces banques sont accusées d'avoir aidé le plus grand opérateur de téléphonie mobile du pays, MTN, à transférer illégalement 8 milliards de dollars à l'étranger.

Les banques et MTN ont reçu l'ordre de rembourser l'argent.

Les banques sous le feu des sanctions sont la Standard Chartered Bank, Stanbic IBTC, Citibank et Diamond Bank.

Ces établissements financiers ont d'abord fait l'objet d'une enquête pour violation des règles de change du Naira en 2016. Mais ils ont été finalement blanchis par le Sénat, la chambre haute du parlement.

Les lois nigérianes autorisent le rapatriement des fonds pour les investisseurs mais avec certaines restrictions.

MTN a nié les allégations de transfert illégal d'argent à l'étranger.

La Stanbic IBTC a déclaré dans un communiqué qu'elle s'est mise en rapport avec la banque centrale après sa décision.

Les autres banques n'ont pas fait de commentaire.

MTN la plus grande compagnie de téléphonie en Afrique, a été frappée d'une amende de 5 milliards de dollars en 2015 par le régulateur nigérian des télécommunications pour non-application d'une injonction du gouvernement de déconnecter cinq millions de numéros non enregistrés.

L'amende a été ramenée ensuite à 1,7 milliard de dollars.

MTN compte plus de 50 millions de clients nigérians et le pays représente plus de 30% des activités de la société.