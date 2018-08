Fin à la Haye du procès de Bosco Ntaganda

Copyright de l’image Getty Images Image caption Bosco Ntaganda qui a rejeté toutes les accusations de meurtres, de pillages, d'attaques contre les civils, et de viol risque 30 ans de prison s'il est reconnu coupable.

Le procès a pris fin mercredi, sur les plaidoiries finales de la défense et une déclaration de Bosco Ntaganda.

Les juges de la Cour pénale internationale ont entamé leur délibéré après un procès qui a duré plusieurs mois.

L'ex milicien congolais a rejeté toutes les accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre allégués par l'accusation et commis lorsqu'il commandait la branche armée de l'Union des patriotes congolais, entre 2002 et 2003.

Bosco Ntaganda après l'accablant réquisitoire du procureur de mardi dernier, a rejeté toutes les accusations de meurtres, de pillages, d'attaques contre les civils, et de viols.

Il a aussi rejeté le surnom de « Terminator », qui l'aura poursuivi depuis l'Est du Congo jusqu'à La Haye.

« Ce conflit a été provoqué par des politiciens qui ont mis le Congo à feu et à sang avec des déclarations incendiaires . » a t-il indiqué en kinyarwanda, traduit en français à la Cour.

Les juges ont entamé leur délibéré qui devrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années.

Bosco Ntaganda risque jusqu'à 30 ans de prison s'il est reconnu coupable des faits que la justice internationale lui reproche.