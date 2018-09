Copyright de l’image Youtube Image caption Les membres de la famille de Bob Elvis Masudi ne l'ont plus revu depuis mercredi soir.

Un jeune rappeur congolais, Bob Elvis Masudi, opposé au président Joseph Kabila, est porté disparu en République démocratique du Congo, trois jours avant la présentation de son nouvel album "Anti-médiocrité".

"Bob Elvis Masudi est porté disparu depuis mercredi alors qu'il se rendait chez son producteur pour les préparatifs de la sortie de son nouvel album intitulé 'Anti-médiocrité'", a déclaré à l'Agence France-Presse (AFP) le porte-parole de son groupe musical, Willy Kanyinda.

"La famille ne l'a plus revu depuis mercredi soir, son téléphone ne passe plus, lui qui est un accroc des réseaux sociaux ne s'est plus connecté. D'où notre inquiétude", a ajouté M. Kanyinda.

Interrogé par l'AFP, le chef de la police de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, s'est déclaré "surpris par cette affaire" relayée par les médias.

"Personne de sa famille ni ses proches n'ont signalé sa disparition à la police", s'est-il étonné.

Le rappeur, un déplacé de guerre en RDC de 1998-2003, a fui l'est du pays avec sa famille. Il devait présenter son nouvel album qui contient une chanson intitulée "Dégage", dont des extraits sont largement partagés sur les réseaux sociaux.

Dans cette chanson, on peut entendre la voix de l'archevêque de Kinshasa, le cardinal Laurent Monsengwo déclarant : "Il est temps que les médiocres dégagent".

Une phrase lancée par Mgr Monsengwo après la répression d'une marche anti-Kabila, le 31 décembre 2017, à l'appel d'un collectif des catholiques. Six personnes avaient été tuées lors de cette manifestation.

Bob Elvis a également composé une chanson à l'honneur d'un activiste pro-démocratie, Rossy Tshimanga, tué à Kinshasa le 25 février au cours d'une marche à l'appel du même collectif des catholiques.