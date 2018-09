Meilleur joueur FIFA 2018 : Salah dans le Top 3

Copyright de l’image Getty Images Image caption Cristiano Ronaldo, Luka Modric et Mohamed Salah en lice pour le prix du Meilleur joueur FIFA 2018

L'attaquant égyptien Mohamed Salah est sur la liste des trois finalistes pour le prix du Meilleur joueur FIFA 2018.

Dans la course pour le plus prestigieux prix de la planète foot, l'égyptien est au coude à coude avec Cristiano Ronaldo et Luka Modric.

Mohamed Salah est le troisième joueur africain à figurer dans le Top 3 final des footballeurs nominés pour le prix du Meilleur joueur FIFA 2018.

Le Libérien George Weah a été le premier africain à décrocher le prix du Meilleur joueur FIFA de l'année. En 1996, il a occupé la deuxième place.

Quant au Camerounais Samuel Eto'o, il est arrivé troisième en 2005 à un moment où la distinction était connue sous l'appellation Joueur FIFA de l'année.

L'attaquant de Barcelone, l'Argentin Lionel Messi, cinq fois vainqueur du prix du Meilleur joueur FIFA, ne figure pas cette fois ci dans le Top 3 pour le prix cette année.

En dépit de la victoire de la France au mondial en Russie, aucun joueur français ne figure sur la dernière shortlist.