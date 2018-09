Le président Keita prête serment mardi

Copyright de l’image Getty Images

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta prête serment aujourd'hui devant la cour suprême pour un second mandat de cinq ans.

La cérémonie aura pour cadre le Palais de la Culture dans la capitale Bamako.

Dans trois semaines, il sera officiellement investi dans ses fonctions. Certains de ses homologues notamment de la sous-région devraient être présents.

Ibrahim Boubacar Keïta a été réélu à l'issue du second tour de la présidentielle du 12 août avec 67,16 %. Il a battu l'opposant Soumaïla Cissé qui a obtenu 32,84 des voix.

Ce dernier conteste la victoire du président Keita. Dimanche, il a organisé une manifestation dans la capitale Bamako pour protester contre ce qu'il qualifie de "holdup électoral". Selon lui, il y a eu des fraudes massives lors du vote, ce que rejette le camp du président réélu.

Selon l'entourage du président Keita, il a placé ce second et dernier mandat sous le signe de la continuité et de la lutte contre le chômage des jeunes.

Mais comme à l'entame de son premier mandat en 2013, la paix et la sécurité restent les priorités du second quinquennat qui commence ce mardi.

Baba Dakono chercheur à l'Institut d'études de sécurité à Bamako pense qu'il est plus urgent de panser les plaies laissées par l'élection présidentielle.