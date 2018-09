Copyright de l’image AFP Image caption Madické Niang

C'est par une lettre que le secrétaire général du Parti démocratique sénégalais Abdoulaye Wade a rompu avec le président du Groupe Parlementaire de son parti, Madické Niang.

Une lettre adressée à Abdoulaye Wade par des responsables du parti a mis le feu aux poudres.

Le secrétaire général du PDS voit la main de Madické Niang derrière cette missive lui demandant de trouver une alternative à la candidature de son fils après l'invalidation de son inscription sur les listes électorales et le rejet de son recours par la Cour suprême.

Selon Abdoulaye Wade, son poulain a décidé de se mettre en face du parti et en face de son Secrétaire Général.

"Je regrette seulement qu'il n'ait pas choisi une forme plus élégante d'exprimer ce qui est un libre choix et un droit que personne ne lui conteste, en venant me voir et, dans un tête- à-tête où Allah serait notre seul témoin, m'annoncer courageusement sa décision d'aller tenter sa chance ailleurs", écrit Abdoulaye Wade.

Copyright de l’image Anadolu Agency Image caption Abdoulaye Wade et Madické Niang

En réponse à Aboulaye Wade, Madické Niang a aussi écrit une lettre dans laquelle il fait part de sa déception et déclare qu'Abdoulaye Wade se trompe sur son compte.

"Grande est ma déception en parcourant les lignes de cette lettre. Je suis profondément malheureux de me rendre compte que, malgré toutes les épreuves que nous avons traversées et toutes mes manifestations d'affection profonde pour sa personne, le Président Wade ait pu de se tromper sur mon compte", se désole M. Niang.

Les relations entre les deux hommes étaient tellement au beau fixe qu'Abdoulaye Wade réside souvent chez Madické Niang lors de ses séjours à Dakar.

Madické Niang était l'un de ses hommes de confiance.

Il a occupé les fonctions de ministre de la Justice puis de celui des Affaires étrangères durant la présidence d'Abdoulaye Wade.