Ronaldo ouvre son compteur

Image caption Cristiano Ronaldo a été transféré à la Juventus en juillet 2018.

Le Portugais a permis à la Juventus de battre Sassuolo, 2-1, et de poursuivre son sans-faute au bout de quatre journées de championnat italien.

Après trois premiers matchs réussis mais sans un but au compteur, Cristiano Ronaldo a deux fois trouvé la cible, ce dimanche, inscrivant le premier but de la partie à la 50e minute.

Ce premier but italien n'est ni le plus beau ni le plus dur à inscrire de sa carrière, mais il a été salué par tout le public du Juventus Stadium, debout.

Un quart d'heure plus tard, la star portugaise transférée à la Juventus en juillet pour quatre ans a doublé la mise d'une belle frappe croisée du gauche au bout d'un contre.

"Je suis content. Je travaillais bien et je savais que les buts allaient arriver. Je remercie mes coéquipiers qui m'ont beaucoup aidé et qui me permettent de m'adapter au foot italien", a-t-il déclaré après le match.

Avec ce nouveau succès, les Turinois comptent déjà 12 points, trois de plus que Naples (2e), vainqueur samedi de la Fiorentina (1-0) et seul gros calibre supposé à même de tenir un rythme acceptable en tête de classement.