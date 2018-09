Terrorisme au Burkina 118 personnes tuées en 3 ans

Copyright de l’image Getty Images Image caption Des soldats aux funérailles des sept membres des forces de sécurité tués dans une attaque de groupes armés dans l'est du Burkina Faso.

C'est le premier ministre Paul Kaba Thieba qui a fait ce décompte lundi devant les parlementaires de son pays.

Kaba Thieba a révélé que ces personnes ont été tuées entre 2015 et le 15 septembre 2018 par les terroristes.

Dans le décompte, le chef du gouvernement burkinabé a révélé que 69 ont trouvé la mort à partir du 1er janvier 2018.

Il a estimé qu'il s'agit d'une tentative de déstabilisation de son pays.

Sur les 118 personnes tuées en 3 ans on dénombre 70 civils et 48 au sein des forces de défense et de sécurité.

Les forfaits ont été attribués au groupe Ansaroul Islam du burkinabé Malam Dicko soutenu par des groupes armés du Mali.

Les cibles sont essentiellement les symboles de l'Etat, les institutions et les forces de défense et de sécurité avec une évolution du mode opératoire.

Les autorités vont renforcer les équipements, la formation et le renseignement pour faire face aux attaques et des mesures seront prises en faveur des victimes et de leurs familles promet Paul Kaba Thieba.