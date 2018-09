Une attaque ralentit la lutte contre Ebola en RDC

Copyright de l’image AFP Image caption L'insécurité freine les efforts de lutte contre Ebola

L'attaque est attribuée aux Forces démocratiques alliées actives dans l'est de la RDC.

Alors que le nombre de victimes de l'épidémie d'Ebola a atteint 100, selon l'Organisation mondiale de la santé, le ministère de la santé a suspendu ses activités de sensibilisation en raison de l'insécurité dans la région.

Les équipes chargées de la recherche des contacts et de la vaccination ne sont plus en mesure de faire leur travail dans les zones touchées par Ebola dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.

Au cours du week-end, au moins 18 personnes dont 14 civils ont été tuées dans une attaque menée par des rebelles.

L'attaque a commencé samedi après-midi et a duré plusieurs heures. De violents coups de feu ont été entendus à Beni, une ville de plusieurs centaines de milliers d'habitants.

Les Forces démocratiques alliées, un groupe islamiste ougandais actif dans la région depuis les années 1990, seraient à l'origine de cette attaque.

Dimanche, alors que certains résidents étaient en deuil, d'autres se sont rassemblés devant l'hôpital de Beni pour protester contre l'insécurité croissante dans la zone touchée par Ebola.

