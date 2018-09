Melania Trump en tournée africaine en octobre

Copyright de l’image AFP Image caption La tournée africaine de Melania Trump s'inscrit dans le cadre de sa campagne visant à améliorer le bien-être des enfants.

En marge de l'assemblée générale des Nations unies, à New York, Melania Trump a fait part d'une tournée qu'elle envisage d'effectuer au Ghana, au Malawi, au Kenya et en Égypte, "quatre pays beaux et très différents".

Selon elle, l'organisation de son voyage est assurée par l'Agence des Etats-Unis pour le développement international, l'organe chargé de la politique d'aide publique au développement du gouvernement américain.

Cette tournée africaine s'inscrira dans le cadre de sa campagne "Be Best" qui, selon Mme Trump, vise à améliorer le bien-être des enfants.

"Chacun d'entre nous vient d'un pays qui a ses propres défis, mais je sais au fond de moi que nous sommes unis par notre engagement à faire en sorte que les prochaines générations soient heureuses, en bonne santé et moralement responsables", a déclaré Melania Trump.