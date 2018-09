Copyright de l’image Getty Images Image caption Le gouvernement du président Salva Kiir accusé de violation des droits de l'homme

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a ordonné la libération de tous les prisonniers de guerre et prisonniers politiques de son pays.

Cette décision fait partie d'un accord de paix signé le mois dernier avec le chef rebelle Riek Machar.

Un certain nombre de combattants et de partisans de M. Machar sont en détention, ainsi que des militants et d'autres critiques du gouvernement de M. Kiir.

De nombreux prisonniers sont détenus dans des installations militaires dans la capitale, Juba.

L'objectif de l'accord de paix est de mettre fin à plus de cinq années de guerre civile au Soudan du Sud.

Le pays a eu son indépendance du Soudan en 2011.

L'accord stipule que M. Machar devrait revenir au gouvernement en tant que l'un des cinq vice-présidents.

A lire aussi :"Des exactions au Soudan du Sud"

A lire aussi :Salva Kiir accorde l'amnistie aux rebelles

A lire aussi :De nouveaux affrontements au Soudan du Sud