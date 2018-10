Copyright de l’image AFP Image caption Melania Trump et son homologue ghanéenne, Rebecca Akufo-Addo, à son arrivée à Accra

La Première dame des Etats-Unis est arrivée mardi au Ghana, dans le cadre de sa première tournée en Afrique durant laquelle elle visitera quatre pays.

Melania Trump et son équipe de communication expliquent que cette tournée africaine a un but "diplomatique et humanitaire".

Selon son entourage, Mme Trump consacre ce voyage au "bien-être" des enfants, dans le cadre de sa campagne #BeBest ("être meilleur").

Elle va rencontrer d'autres Premières dames durant son périple et entend mettre en lumière le travail que fait en Afrique l'Agence des Etats-Unis pour le développement international.

Il y avait, parmi la foule venue à son accueil à l'aéroport international de Kotoka, son homologue du Ghana, Rebecca Akufo-Addo.

Des enfants en uniforme et des groupes de musiciens traditionnels sont également venus l'accueillir.

Melania Trump a visité un projet de nutrition des enfants à Accra.

C'est la première fois que Melania Trump se rend sur le continent africain.

De l'aéroport de Kotoka elle doit se rendre à la résidence présidentielle du Ghana, où elle rencontrera le président Nana Akufo-Addo.

Après le Ghana, où elle passera deux jours, Mme Trump se rendra au Malawi, au Kenya et en Egypte, avant de rentrer à Washington le 7 octobre.

"Elle s'intéresse à l'Afrique parce qu'elle n'y est jamais allée auparavant, et elle sait que chaque pays a sa propre histoire et sa propre culture", a dit Stephanie Grisham, la responsable de la communication de la Première dame des Etats-Unis.