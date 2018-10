Copyright de l’image AFP Image caption Un gendarme a été tué et un autre blessé à la jambe

Sept soldats ont été tué et plusieurs blessés dans une double explosion dans l'est et dans le nord du Burkina.

Selon des sources sécuritaires, six soldats ont trouvé la mort et plusieurs gravement blessés dans l'est après que leur véhicule a sauté sur un engin explosif.

La nuit dernière un gendarme a été tué au nord dans une attaque d'un poste de gendarmerie de Inata.

C'est d'abord un détachement de la gendarmerie nationale qui a été la cible d'une attaque dans la nuit de mercredi à jeudi à Inata dans le Nord du pays.

Selon le ministère de la sécurité, il s'agit d'un groupe de terroriste lourdement armé.

"Mais la résistance des gendarmes à fait subir d'énormes pertes aux terroristes" peut on lire dans un communiqué.

Un gendarme a été tué et un autre blessé à la jambe, précise le ministère de la sécurité.

"Je salue la bravoure de nos gendarmes qui ont opposé une résistance farouche et neutralisé les membres d'un groupe terroriste à inata la nuit dernière" a twitté le président Roch Marc Christian Kabore.

Trois gendarmes de ce même détachement avaient trouvé la mort dans une embuscade la semaine dernière alors qu'ils étaient lancés à la recherche de trois employés d'une mine enlevés.

Dans la matinée de ce jeudi un véhicule militaire a sauté sur un engin explosif. L'incident à eu lieu sur l'axe Gayeri Foutouri à l'est du pays. On dénombre six soldats tués sur le coup et plusieurs autres blessés.

Trois assaillants ont été tués selon l'armée.

L'équipe allait en renfort d'une opération de ratissage à la frontière nigérienne.

C'est la troisième explosion en moins de trois mois à l'est. La région est en proie à des attaques récurrentes depuis le mois d'août.