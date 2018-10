Accident de circulation en RDC: une cinquantaine de morts et une centaine de blessés

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les témoins qui observent une scène d'un accident de la route à Goma en RDC

Au moins 50 morts et plus de cent blessés. C'est le bilan d'un accident survenu ce samedi matin suite à la collision entre un camion-citerne et un bus. Les autorités locales annoncent le déploiement des secours pour venir en aide aux victimes.

L'accident s'est produit au village de Mbuba, non loin de la cité de Kisantu, à environs 200 km au Sud-Ouest de Kinshasa.

Un camion-citerne a percuté un bus sur cette route qui relie la capitale au port de Matadi. Après l'accident, des villageois se sont précipités pour essayer de récupérer du carburant qui s'écoulait du véhicule accidenté.

Il s'en est suivi une explosion qui a tué au moins une cinquantaine de personnes et brûlé une centaine d'autres, indique le gouverneur de province.

Les photos publiées par un journaliste local montrent certains blessés, la peau écorchée par les brûlures, entassés à l'arrière d'une camionnette et coincés entre des motards.

D'après le gouverneur, les autorités s'apprêtent à identifier et enterrer les corps carbonisés, mais également prodiguer des soins d'urgence aux brûlés.