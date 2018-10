Elections législatives au Gabon : pas d'engouement

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les observateurs dans un bureau de vote au Gabon

Les Gabonais se sont présentés samedi dans les bureaux de vote dans le calme.

Aucun incident majeur n'a été signalé lors de ce scrutin couplé, législatives et municipales.

Selon, le correspondant de BBC à Libreville, «il n'y a pas eu non plus une grande affluence pour l'élection jumelée des députés et élus les locales dans les différents arrondissements».

Certains électeurs ont attendu jusqu'à la fermeture des bureaux avant d'aller voter.

L'heure est maintenant à l'attente de connaître qui parmi les candidats ont été élus.