Copyright de l’image Reuters Image caption Les taux de change seront désormais fixés au quotidien selon la banque centrale

C'est la troisième dévaluation de la monnaie locale depuis le début de l'année.

Cette nouvelle dévaluation intervient moins d'un mois après que le président Omar el-Béchir a limogé le gouvernement, accusé de ne pas avoir réussi à remédier aux difficultés économiques.

Le cours de la livre soudanaise a beaucoup oscillé depuis que les Etats-Unis ont levé leur embargo commercial contre le Soudan en octobre 2017.

Les autorités avaient prévu un redressement du cours de la monnaie nationale après cette décision. Mais depuis lors il n'a fait que baisser.

Lire aussi :

La semaine dernière, la banque centrale soudanaise avait annoncé qu'une commission examinerait la grave pénurie de devises étrangères pesant sur la livre

"La banque centrale annoncera dorénavant le taux de change au quotidien", a précisé un membre de la commission.

Le pays fait face à une inflation de plus de 65% et le coût des denrées alimentaires a plus que doublé depuis un an.