Au Nigeria, un condamné à mort centenaire demande pardon

Une campagne réclame la libération de Celestine Egbunuche, le "plus ancien prisonnier" du Nigéria.

Il a 100 ans et a passé 18 ans en prison après avoir été reconnu coupable d'avoir commandité un meurtre avec son fils Paul Egbunuche, âgé de 41 ans, qui se trouve, lui aussi, en prison.

Ils ont été accusés d'avoir recruté des hommes de main dans le but de kidnapper et de tuer un homme. L'affaire concernait un prétendu conflit foncier.

Le père et le fils ont été condamnés à mort en 2014 mais Paul continue de clamer son innocence.

Il n'a pas été possible de contacter la famille de la victime, les services pénitentiaires du Nigeria n'ont pas été en mesure de les retrouver.

Le 4 août, après le centième anniversaire de son père, une campagne a été lancée pour demander sa libération.

Suite à la publication dans un journal local d'une photo du père et du fils Egbunuche devenue virale, un débat a été lancé dans le pays.

Celestine n'est plus capable de parler et n'est pas vraiment conscient de son environnement. Il souffre entre autres de diabète et de déficience visuelle.

"Quand vous lui demandez quelque chose, il dit autre chose. Le médecin m'a dit que c'était à cause de son âge, il est devenu comme un petit enfant'', raconte son fils.

"Il y a des moments où il me demande : ces gens [les détenus], que font-ils ici ?" poursuit Paul qui ne quitte plus son père depuis que sa santé s'est détériorée.

Selon les dernières statistiques du service pénitentiaire nigérian, plus de 2 000 personnes sont sous le coup d'une condamnation à mort au Nigeria. Beaucoup d'entre eux attendent des années avant d'être exécutées.

La peine de mort n'est pas systématiquement appliquée au Nigéria. D'après Amnesty International, entre 2007 et 2017, il y a eu sept exécutions, dont la dernière en 2016.

''Seconde chance''

Celestine Egbunuche pourrait bénéficier d'une seconde chance après la recommandation de pardon du procureur général de l'État d'Imo, Miletus Nlemedim.

L'approbation du gouverneur, Rochas Okorocha, est désormais attendue.

