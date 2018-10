Les secrets de Magali Rozo pour lire deux fois plus vite

Copyright de l’image Getty Images Image caption La championne de France qui pose avec le livre qu'elle a lu et sa récompense

Après avoir remporté le championnat de France lecture rapide, Magali Rozo, distille quelques secrets de sa réussite.

Magali Rozo affirme que remporter le championnat de lecture rapide, elle est venue en mode jeu. «Ce n'est pas le même mode de lecture. Mais, c'est plutôt une lecture utilitaire où on fait confiance à son cerveau sur ce qu'il photographie et on avance», raconte-t-elle.

Ancienne professeur de lettre, actuellement psychopédagogue, Magali Rozo forme différentes catégories de personnes à cette technique et soutient que «lorsque même les étudiants pratiquent la lecture rapide, ils sont moins dans la procrastination et gardent leurs esprits en état d'alerte».

Pour le championnat de France de lecture rapide, Magali Rozo a lu un livre de plus de 400 pages en moins de deux heures, en raison de 4 pages par minute.