L'UA appelle à des pourparlers de paix aux Comores

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le Président Azali Assoumani a dirigé les Comores de 1999 à 2002, puis de 2002 à 2006, et son troisième mandat a débuté en 2016

L'Union africaine appelle les Comores à une reprise urgente des pourparlers de paix.

La crise politique sur l'archipel s'éternise et devient de plus en plus violente.

Au moins, deux personnes auraient été tuées lors d'affrontements entre les forces de sécurité et des manifestants armés se réclamant de l'opposition sur l'île d'Anjouan.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a appelé les politiciens à placer l'intérêt du pays au-dessus de toute autre considération.

La crise dans le pays a commencé avec le référendum constitutionnel de juillet dernier qui a mis fin à la rotation de la présidence entre les trois principales îles des Comores.

L'opposition a boycotté le vote qu'elle considérait comme une prise de pouvoir illégale du président Azali Assoumani - qui peut maintenant se présenter pour briguer un nouveau mandat.

M. Assoumani a dirigé les Comores de 1999 à 2002, puis de 2002 à 2006, et son troisième mandat a débuté en mai 2016.

A lire aussi :Guterres préoccupé par la situation aux Comores

A lire aussi :Dix personnes arrêtées aux Comores

A lire aussi :Les Comoriens disent oui au référendum