Dix portés disparus après un naufrage en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Les naufrages sur les eaux congolaises sont fréquents.

En République démocratique du Congo, une dizaine de personnes portées disparues après que leur embarcation a chaviré sur la rivière Kasaï, dans le centre du pays.

Les recherches sont en cours pour essayer de retrouver les corps des victimes ou d'éventuels survivants.

Cette embarcation de fortune a sombré jeudi en fin d'après-midi.

L'accident s'est produit sur la rivière Kasaï, à une dizaine de kilomètres de la ville de Tshikapa.

"Sur les 18 personnes qui étaient à bord, 7 ont réussi à se sauver", indique Hubert Mbingho, vice-gouverneur de la province du Kasaï.

Les 11 autres passagers sont portés disparus.

"Des recherches ont été lancées pour essayer de retrouver les corps des victimes ou d'éventuels survivants", indique la société civile locale.

Des enquêtes sont en cours pour essayer de déterminer les causes de ce naufrage.

Les naufrages sur les eaux congolaises sont fréquents.

Bien souvent, il s'agit d'embarcations de fortune qui ne remplissent pas les normes élémentaires de sécurité.

Ces bateaux qui sillonnent le fleuve Congo et ses affluents, sont souvent surchargés et naviguent de nuit, sur des cours d'eau non balisés.

Il y a une semaine, au moins 19 personnes ont péri sur la rivière Ubangui au Nord-Est de la République démocratique du Congo.

Leur embarcation de fortune, surchargée et naviguant de nuit, aurait percuté un rocher, avant de chavirer.