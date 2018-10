Survivre en dépit du cancer du sein

Image caption Un traitement allonge la survie des malades du cancer

L'association d'un traitement médicamenteux de base à l'hormonothérapie pourrait prolonger la survie de certaines femmes atteintes d'un cancer du sein même à un stade avancé.

Les femmes qui ont reçu du palbociclib et une hormonothérapie ont vécu jusqu'à 10 mois de plus que celles qui ont reçu un traitement hormonal seul.

Voici les conclusions d'un essai clinique dirigé par des chercheurs de l'Institute of Cancer Research, à Londres, et du Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Ce traitement a également retardé le moment où les femmes devaient commencer la chimiothérapie, ce qui a souvent des effets secondaires douleureux.

Les experts indiquent que les résultats préliminaires de l'essai sont très encourageants mais ils soulignent que ce n'est pas un remède contre le cancer du sein et qu'il ne fonctionnera pas pour tout le monde.

Image caption Les cancers du sein oestrogéniques positifs sont les plus répandus

L'essai clinique a été réalisé sur 521 femmes atteintes d'un cancer du sein à un stade avancé (œstrogène-récepteur positif) dont les tumeurs n'avaient pas le gène HER2.

Les cancers du sein à récepteurs œstrogéniques positifs sont la forme la plus courante de cancer du sein, représentant environ 70 % des cas.

L'étude a révélé que chez les femmes dont les tumeurs avaient auparavant bien répondu à l'hormonothérapie (410 des 521 femmes), le traitement a prolongé la survie de 10 mois à une moyenne de 39,7 mois, comparativement à 29,7 mois chez les femmes ayant reçu un fulvestrant et un placebo (pilule factice).

Trois ans après leur participation à l'étude, 49,6 % des femmes ayant reçu à la fois du palbociclib et du fulvestrant étaient encore en vie, comparativement à 40,8 % des femmes ayant reçu le fulvestrant seul.

Un précieux temps de survie

Image caption Le traitement est promoteur mais les recherches se poursuivent

Le professeur Nicholas Turner, qui a dirigé l'étude soutient que "le développement du palbociclib est l'une des plus grandes avancées dans le traitement des femmes atteintes d'un cancer du sein avancé au cours des deux dernières décennies".

"Ce médicament peut offrir aux femmes une possibilité de vivre plus longtemps, un temps précieux avec leurs proches, et parce qu'il s'agit d'un traitement ciblé, il est beaucoup plus doux que la chimiothérapie, et permet à de nombreuses femmes de continuer leur vie normalement".

Palbociclib a été approuvé en Angleterre par la NICE (Institut national pour l'excellence des soins et de la santé) en novembre 2017, mais n'est actuellement disponible que pour les femmes atteintes d'un cancer du sein à récepteurs œstrogéniques positifs qui ont été diagnostiquées après que la maladie a commencé à se propager.

Les auteurs de l'étude souhaitent qu'elle soit également mise à la disposition des femmes dont le cancer du sein a déjà été traité par hormonothérapie.

Le professeur Charles Swanton, clinicien en chef de Cancer Research UK, a déclaré que les résultats étaient "très encourageants".

Delyth Morgan, directrice générale de Breast Cancer Now, a déclaré que les résultats étaient "passionnants", mais qu'il fallait poursuivre la recherche.

L'étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine et a été présentée au congrès de l'European Society of Medical Oncology à Munich, en Allemagne.