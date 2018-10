Des étudiants fabriquent des briques à base d’urine

Copyright de l’image ROBYN WALKER/UCT Image caption Les briques sentent d'abord l'ammoniac, mais l'odeur disparaît au bout de 48 heures environ.

Des étudiants d'une université en Afrique du Sud ont utilisé l'urine humaine pour créer des briques écologiques.

Ils ont combiné l'urine avec du sable et des bactéries dans un processus qui permet aux briques de se solidifier à température ambiante.

"C'est essentiellement de cette même façon que le corail est fabriqué dans l'océan", a déclaré Dyllon Randall, leur superviseur à l'Université du Cap.

Les briques normales doivent être cuites dans des fours à haute température et produisent de grandes quantités de dioxyde de carbone.

"Dur comme du calcaire"

Les étudiants en ingénierie de l'Université du Cap (UCT) recueillent de l'urine dans les toilettes des hommes.

Après la fabrication d'un engrais solide, le liquide résiduel est ensuite utilisé dans un processus biologique pour faire "pousser" (à l'image du corail) ce que l'université appelle des "bio-briques".

Ce processus est appelé précipitation de carbonate microbien.

La bactérie produit une enzyme qui décompose l'urée dans l'urine en formant du carbonate de calcium, qui lie ensuite le sable en briques grises dures comme la roche.

Combien de pauses "pipi" pour faire une brique ?

En moyenne, une personne produit entre 200 et 300 ml d'urine par miction.

Une "brique biologique" a besoin de 25 à 30 litres pour pousser - cela peut sembler beaucoup, mais la majeure partie de cette urine est également utilisée pour produire environ 1 kg d'engrais.

Donc pour faire une brique d'urine, il faudrait aller aux toilettes une centaine de fois. Ce sont tous des calculs approximatifs du projet de bio-brick et d'urine d'engrais.

La résistance et la forme des bio-briques peuvent être modifiées au besoin.

"Lorsque nous avons commencé ce processus l'année dernière, nous avons obtenu la même résistance à la compression qu'une brique de calcaire à 40 %", a déclaré M. Randall.

Copyright de l’image UCT Image caption Les briques prennent entre quatre et six jours pour pousser

"Quelques mois plus tard, nous avons doublé cette résistance en changeant simplement le matériau que nous mettons dans le moule et en permettant aux bactéries de cimenter les particules plus longtemps - sans chaleur, à température ambiante".

Selon l'Université du Cap, les briques ordinaires sont cuites au four à des températures d'environ 1.400 °C (2.552 °F).

Mais le Dr Randal admet que leur processus est aussi beaucoup plus odorant.

Une brique de bonne odeur

"Disons que vous aviez un animal de compagnie et qu'il a pissé dans le coin, et que vous avez cette forte odeur - c'est de l'ammoniac qui se dégage. Ce processus produit de l'ammoniac comme sous-produit", a-t-il dit, ajoutant que cet ammoniac est ensuite transformé en engrais riche en azote.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Il faut 25 à 30 litres d'urine pour une brique

Mais après environ 48 heures, les briques perdent complètement l'odeur d'ammoniaque - et elles ne présentent aucun risque pour la santé non plus, dit-il.

"Le processus que nous utilisons dans la première étape tue tous les pathogènes et bactéries nocifs parce que nous fonctionnons à un pH extrêmement élevé qui a le potentiel de tuer à peu près tout."

Selon l'Université du Cap (UCT), le concept de l'utilisation de l'urée pour faire pousser des briques a été testé aux États-Unis, il y a quelques années avec de l'urée synthétique, dont la production nécessite beaucoup d'énergie.

Les briques produites par le Dr Randall et ses étudiants, Suzanne Lambert et Vukheta Mukhari, utilisent pour la première fois de la vraie urine humaine, ce qui offre des possibilités de recyclage des déchets.

Il faut entre quatre et six jours pour qu'elles poussent - si vous voulez une brique plus solide, vous devez la laisser plus longtemps.