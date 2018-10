Les femmes de pouvoir en Afrique

Ellen Johnson Sirleaf a été présidente du Liberia de 2006 à début 2018. Économiste, elle est la première femme élue au suffrage universel à la tête d'un État africain. À 17 ans, elle se marie avec James Sirleaf, âgé et alcoolique. Il la menace ainsi que ses enfants et la gifle au ministère des Finances où elle travaille. Le couple divorce finalement après six ans de mariage, après qu'il a pointé un pistolet sur elle en présence de son fils. Elle est secrétaire d'État aux Finances puis ministre des Finances entre 1972 et 1980, puis s’exile aux États-Unis et y poursuit sa carrière dans le domaine financier à la Banque mondiale et à la Citibank. Candidate à la présidence de la République du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf est élue au second tour face à George Weah en 2006.