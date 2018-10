Ils simulent leur mariage sur facebook

Copyright de l’image Getty Images Image caption Jean-Felix Mwema Ngandu et Arlène Agneroh

Arlène Agneroh est une jeune cadre indépendante de 33 ans à qui tout sourit.

La seule chose qui lui manque, selon son entourage, c'est un mari.

Invitée au mariage d'un ami, elle s'est assise aux côtés d'un autre ami, Jean-Félix Mwema Ngandu .

Comme c'est courant dans les mariages congolais, les proches et invités de la mariée portaient des vêtements aux motifs assortis, tandis que ceux du marié portaient un style différent.

Arlène et Jean-Felix portaient donc le même pagne puisqu'ils sont tous les deux amis du marié.

Ils ont été photographiés ensemble par un de leur ami qui a posté la photo sur Facebook dans la soirée même.

Dans les minutes qui ont suivies, l'auteur du post a annoncé à ses amis en riant : "Tout le monde pense que vous vous êtes mariés!"

Amusés les deux jeunes ont pris une autre photo, cette fois-ci, assis sur les fauteuils réservés aux mariés et l'ont posté sur Facebook.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le couple improvisé se fait photographier dans les fauteuils des vrais mariés

Cela a eu pour effet encore plus de messages et d'appels. Les photos ont été largement commentées et partagées.

Jean-Felix Mwema Ngandu reconnaît qu'ils savaient qu'ils allaient "créer un buzz", disant à la BBC : "lorsque nous avons pris la deuxième photo, elle était soigneusement planifiée".

Il a ajouté qu'il voulait inciter les gens à réfléchir plus attentivement à ce qu'ils voient et lisent sur les médias sociaux.

Lorsque le couple a commencé à recevoir des messages d'amis à l'étranger disant qu'ils prévoyaient de venir à Kinshasa pour le "mariage", Arlène Agneroh a décidé que c'en était assez et a révélé la vérité sur son compte Facebook.

"Ces photos montrent deux jeunes gens photographiés par leur ami, sans commentaire ni allusion au mariage, mais c'est ce que vous avez tous choisi d'interpréter. La leçon à en tirer, c'est de réfléchir avant d'agir et de chercher le contexte. Une photo n'est jamais toute l'histoire" a conclu la jeune femme.

