Des enfants victimes d’Ebola en RDC

Copyright de l’image Getty Images Image caption Sur 120 cas confirmés d'Ebola à Beni, au moins 30 sont des enfants

Selon les services de santé de la RDC, plusieurs enfants sont morts dans des centres de santé détenus par des guérisseurs traditionnels.

Des chiffres officiels révèlent que l'impact sur les enfants s'est fait sentir de façon aiguë dans la ville de Beni, devenu le nouvel épicentre de l'épidémie.

Sur 120 cas confirmés d'Ebola dans cette localité, au moins 30 sont des enfants de moins de 10 ans et 27 d'entre eux sont morts, a en croire le ministère de la santé.

Selon la porte-parole du ministère de la santé, de nombreux enfants de Beni atteints de malaria ont contracté le virus dans les cliniques détenues par des guérisseurs traditionnels qui ont également traités des patients atteints d'Ebola.

Selon elle, les guérisseurs traditionnels utilisent les mêmes outils pour traiter les malades de malaria et ceux d'Ebola, et les enfants qui entrent malades du paludisme repartent avec Ebola et meurent quelques jours après.

Un comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie allait probablement s'aggraver de manière significative ces dernières semaines à moins que la riposte ne soit renforcée.

Le ministère de la santé a révélé l'apparition de 9 nouveaux cas samedi, dont sept à Beni et deux dans la ville de Butembo, le plus grand bond journalier depuis l'apparition de la maladie le 1er août dernier.

