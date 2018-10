Frederick Douglass 1818–1895. From Project Diaspora (2014) - Frederick Douglass était un réformateur social afro-américain, homme d'État et abolitionniste célèbre pour ses talents d'orateur et d'écriture. Après s'être échappé de l'esclavage au Maryland en 1938, il devint l'un des leaders nationaux des mouvements abolitionnistes de New York et du Massachusetts. Il a écrit trois autobiographies acclamées détaillant son expérience d'esclave : le récit de la vie de Frederick Douglass, esclave américain (1845), My Bondage and My Freedom (1855) et La vie et son époque de Frederick Douglass (1881). On se souvient également de lui comme du premier Afro-Américain à être nommé au poste de vice-président des États-Unis. Symbole de la liberté, des droits de l’homme et de l’égalité, Douglass a également soutenu des campagnes en faveur du suffrage des femmes.