Mo Ibrahim s’inquiète des conflits armés en Afrique

Le philanthrope et milliardaire s'inquiète de la persistance des conflits armés.

A l'occasion de la publication du rapport annuel de l'indice de sa fondation, le philanthrope et milliardaire soudanais Mo Ibrahim a mis en garde contre les causes de la montée des conflits et des mouvements armés en Afrique.

Il a demandé aux dirigeants africains de s'attaquer à certains tabous notamment le contrôle des naissances.

Mo Ibrahim dont un prix sur la bonne gouvernance porte le nom, a indiqué lundi que les pays doivent réduire leur taux de natalité en plein essor et fournir des emplois aux jeunes ou risquer de voir une montée en flèche des conflits et l'apparition de plusieurs groupes de militants armés tels Boko Haram et Al Shabab.

"Nous voyons les risques - nous pouvons voir la montée des groupes armés (comme) Boko Haram et al Shabaab" a-t-il dit, se référant aux militants islamistes dans le nord du Nigeria et en Somalie.

Selon lui l'apparition de ces insurgés "n'est pas un hasard, mais est lié à l'insatisfaction découlant d'un certain nombre de facteurs, principalement le manque d'espoir quand les jeunes n'ont pas de perspective d'avenir".

Le rapport 2018 qui révèle que la gouvernance s'améliore lentement en Afrique note que Maurice, les Seychelles et le Cap-Vert sont en tête des pays performants en termes de gouvernance globale, alors que la Libye, le Soudan du sud et la Somalie occupent les dernières place du classement.

Parmi les bons élèves de l'indice Mo Ibrahim 2018 figure le Kenya qui est passé du 19ème au 11ème rang, le Maroc de 25ème à 15ème et surtout la Côte d'Ivoire de 41ème à 22ème.

La Côte d'Ivoire est aussi le pays qui présente la plus grande progression en matière de gouvernance (+12,7 points).

