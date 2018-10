Trump veut abolir le droit de sol aux USA

Image caption Les élections de mi-mandat américaines occupe toute l'actualité

Le président Trump veut abolir le droit de sol pour les personnes sans-papiers présentes sur le territoire américain.

Les élections de mi-mandat américaines dans une semaine permettront à Donald Trump de définir les grandes orientations pour le reste de sa présidence.

Les Américains voteront pour les membres des deux chambres du Congrès, ainsi que pour les gouverneurs de 36 des 50 États.

D'ici là, nous vous apporterons des mises à jour et les meilleures analyses chaque jour de la semaine dans ce tour d'horizon.

L'édition d'aujourd'hui comprend une dispute musicale et un regard plus approfondi sur une course historique.

Une question clé

La lutte contre l'immigration clandestine était l'une des principales promesses électorales faites par M. Trump lorsqu'il s'est présenté aux élections présidentielles.

La question reste l'une de ses priorités et, dans une interview accordée à Axios, M. Trump a émis l'un des vœux les plus durs en matière d'immigration à ce jour.

Le président a promis de mettre fin au droit automatique à la citoyenneté pour les enfants nés aux États-Unis de parents non-citoyens américains.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Donald Trump veut une abolition du droit de sol

Actuellement, tous les enfants nés aux États-Unis obtiennent la citoyenneté en vertu de la Constitution.

"Nous sommes le seul pays au monde où une personne vient au Canada et a un bébé, et le bébé devient un citoyen des États-Unis", a-t-il dit. "C'est ridicule. Et il faut que ça s'arrête."

En fait, un certain nombre de pays, dont le Canada et le Mexique, offrent la citoyenneté de naissance.

M. Trump a déclaré qu'il pourrait promulguer le changement en signant un décret exécutif, mais il y a de sérieux doutes quant à la possibilité d'y parvenir.

La légalité d'une telle décision, sans l'autorisation explicite du Congrès, est discutable, selon Anthony Zurcher, journaliste de la BBC en Amérique du Nord.

Quelques jours à peine avant les élections de mi-mandat, cela pourrait être considéré comme une nouvelle tentative du président de rallier sa base et de se concentrer sur la question de l'immigration, qu'il considère comme un point politique gagnant, ajoute-t-il.

Il fait suite à l'annonce d'hier que des milliers de soldats américains seraient envoyés à la frontière sud en réponse au convoi de migrants qui se dirige vers le nord à travers le Mexique.

Mais le groupe - connu sous le nom de caravane des migrants - ne devrait pas arriver à la frontière avant plusieurs semaines.

Les détracteurs de M. Trump ont déclaré que cette décision était une déclaration politique avant les élections de mi-mandat.

Quoi qu'il en soit, il est clair que l'immigration est une question que le président tient à soulever avant le vote crucial.

Un musicien irrité

Il est juste de dire que M. Trump a eu quelques difficultés à trouver la bonne musique de mobilisation au cours de sa courte carrière politique.

Le hit des Rolling Stones "You Can't Always Get What You Want" a été l'une des chansons préférées de la campagne de 2016, mais le groupe lui a plus tard demandé d'arrêter de la jouer.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Pharrell n'est pas le premier artiste à mettre en garde M. Trump contre l'utilisation de sa musique

Et plus tôt ce mois-ci, la succession de Prince a averti le président de ne pas jouer le titre de la star "Purple Rain" lors de ses rassemblements.

Maintenant, Mr Trump a reçu une demande pour retirer un autre morceau de sa playlist. Cette fois, c'est le succès de Pharrell "Happy".

L'artiste a publié une lettre de cessation et d'abstention par l'intermédiaire de son avocat exhortant M. Trump à cesser de jouer sa musique.

Mais cela ne veut pas dire qu'il aura du mal à trouver d'autres options. Le président pouvait toujours choisir une chanson de l'un de ses partisans. Kanye West ou Kid Rock ?

Un nouvel électorat

Le bassin de candidats qui se présentent aux élections du 6 novembre est diversifié. Il y a plus de femmes et de personnes LGBT que jamais auparavant, par exemple.

En Géorgie, la course au poste de gouverneur met en scène une femme qui se bat pour devenir la première femme noire américaine à diriger un État.

Stacey Abrams, 44 ans, a été considérée comme une étoile montante de l'aile progressiste du Parti démocrate, mais elle est confrontée à une épreuve difficile dans un Etat profondément conservateur.