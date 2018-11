Copyright de l’image JIM WATSON Image caption Donald Trump

Les démocrates ont récupéré une partie du pouvoir au sein du gouvernement fédéral américain.

L'ère de la gestion unique par Donald Trump et les républicains est terminée.

Pendant toute la durée de sa présidence, M. Trump a bénéficié d'un Congrès amical, généralement favorable à ses paroles et à ses actes, tenant compte de ses priorités politiques et faisant preuve de retenue lorsqu'il s'agit de contrôle.

Dans deux mois, lorsque la nouvelle Maison sous contrôle démocrate arrivera à Washington, tout cela va changer.

La Chambre des Représentants, qui a produit de manière fiable des lois dures en matière d'immigration, l'abrogation d'Obamacare et les coupes sombres dans les programmes sociaux sous le régime républicain, va aura désormais des priorités progressistes. Notons que de nombreux projets de loi n'ont pas abouti au Sénat.

Tout d'abord, selon la présidente probable de la Chambre, Nancy Pelosi, il y a un ensemble de mesures gouvernementales en matière d'éthique et de réforme électorale.

Éthique et de réforme électorale

Maintenant, c'est au tour des démocrates de voir leurs efforts languir au Sénat, mais les libéraux ont enfin une plate-forme pour montrer ce qu'ils feraient avec un contrôle total du Congrès, et, peut-être, de la présidence en 2020.

Pendant ce temps, le seul espoir de M. Trump d'obtenir des signatures de lois de signature est de négocier, ce qui peut être une lourde tâche pour un homme qui a passé les derniers mois à dénigrer ses opposants politiques avec des mots très durs lors de manifestations à travers le pays.

Toutefois, ce qui préoccupe plus directement le président, c'est que les démocrates ont maintenant un certain poids dans leurs efforts pour contrôler son administration.

La Commission des renseignements de la Chambre, qui a mené l'enquête sur l'ingérence russe en 2016, sera sous le contrôle d'Adam Schiff, antagoniste de Trump, qui s'est engagé à examiner de plus près les transactions financières du président provenant de l'étranger.

Les déclarations d'impôts du président

Il ne faudra peut-être pas longtemps avant que les déclarations d'impôts du président soient révélées au public.

D'autres membres de l'administration Trump peuvent également être soumis à un examen minutieux.

Le ministre de l'Intérieur Ryan Zinke pourrait être le premier sous les feux de la rampe après avoir été accusé d'avoir pris des mesures officielles qui ont profité à ses intérêts commerciaux.

Destitution

Il faut une majorité simple de la Chambre pour faire le premier pas vers la destitution d'un président, et les démocrates ont maintenant cette majorité.

Jusqu'à présent, les membres de la direction démocrate du Congrès ont minimisé l'importance de la perspective d'une telle procédure.

Si le conseiller spécial Robert Mueller dépose son rapport sur une possible collusion entre la Russie et la campagne présidentielle Trump 2016 dans les prochains jours (semaines ou mois) et qu'il contient des informations accablantes, ce calcul pourrait rapidement changer.

Bien que le président puisse s'attendre à un réveil brutal de la part des démocrates de la Chambre des représentants, la capacité des républicains à conserver, et à étendre leur majorité au Sénat est sans équivoque une bonne nouvelle pour M. Trump.

Implications politiques

La filière conservatrice du parti républicain vers le pouvoir judiciaire fédéral reste ouverte.

Le président a déjà nommé 84 juges aux tribunaux, dont deux juges de la Cour suprême.

Les démocrates espèrent que les quatre membres libéraux de la magistrature resteront en bonne santé au cours des deux prochaines années.

Il sera également moins difficile pour le Sénat de confirmer de nouveaux fonctionnaires de haut niveau de l'administration Trump qui auraient pu être bloqués ou considérablement retardés si les démocrates avaient pris le pouvoir.

Il est ainsi plus facile pour le président, par exemple, de congédier et de remplacer Jeff Sessions, le procureur général "assiégé", par quelqu'un qui mettrait un frein à l'enquête menée par M. Mueller sur la Russie.

A un moment donné, le président pourrait même décider de nommer un nouveau directeur de l'Agence de protection de l'environnement, un poste qui a été pourvu à titre intérimaire depuis que Scott Pruitt a démissionné sous le coup de l'éthique le 6 juillet.

Perspectives de réélection

Au-delà de la réalité du contrôle partisan du Congrès, les élections de mi-mandat ont des implications plus importantes pour le pouvoir politique de M. Trump et ses perspectives de réélection.

Pendant deux ans, il a gouverné le pays dans le but de satisfaire sa base loyale, tant sur le plan politique que rhétorique, en matière de commerce, d'immigration, de réglementation gouvernementale et de politique étrangère.

Contrairement à ses prédécesseurs, il a fait peu d'efforts pour élargir son attrait national.

Cela a probablement aidé son parti à remporter des sièges au Sénat dans des États où le président reste populaire, mais le verdict était loin d'être universel.

Joe Manchin a une fois de plus défié la gravité politique en Virginie-Occidentale, et les batailles dans le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie qui ont pu sembler à portée de main dans les jours qui ont suivi la victoire du président en 2016 étaient des victoires faciles pour les démocrates en place.

Entre-temps, la stratégie du sermon à la présidence s'est peut-être révélée coûteuse dans les districts suburbains, traditionnellement républicains du Congrès, où la population est plus riche et mieux éduquée.

Ces électeurs sont restés aux côtés de M. Trump en 2016, mais ils ont déserté son parti en masse cette année.

Des hauts et des bas pour Trump

Si cette tendance se poursuit, des États comme l'Arizona, la Pennsylvanie et le Michigan pourraient se révéler plus difficiles à gagner pour la réélection du président en 2020.

M. Trump aime se vanter de tous les républicains de la Chambre des représentants qui ont remporté des élections spéciales au cours de son mandat, mais cette fois-ci, alors que les électeurs se rendaient aux urnes dans tout le pays, ses pertes politiques ont eu un nombre considérable de victimes.

Si M. Trump envisage sa réélection et c'est ce que chaque président de premier mandat fait à peu près à partir du jour de son investiture, les résultats de mardi ont cependant quelques points positifs.

Ron DeSantis, un républicain adorateur de Trump, a remporté le poste de gouverneur en Floride, tout comme les républicains de l'Iowa et de l'Ohio.

Si le parti de M. Trump peut gagner à l'échelle de l'État dans ces États du champ de bataille dans le climat politique actuel, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourra pas faire basculer à nouveau le président dans deux ans.

Même le fait de céder le pouvoir aux démocrates à la Chambre des représentants peut avoir un peu de bon côté pour le président. Maintenant, il aura quelqu'un à blâmer si l'économie se détériore (et, compte tenu des réalités du cycle économique, elle pourrait le faire).

Il a une explication toute faite des raisons pour lesquelles il ne peut rien faire au cours des deux prochaines années, et une présentation de ce qui doit changer lors de la prochaine élection.

Jour après jour, il aura une série d'adversaires politiques avec lesquels il pourra se confronter.

