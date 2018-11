Copyright de l’image AFP Image caption L'obésité tuera plus de femmes que le tabac dans 25 ans

L'obésité est sur le point de dépasser le tabagisme en tant que principale cause évitable de cancer chez les femmes.

Selon les prévisions de Cancer Research UK, dans 25 ans, l'excès de poids causera plus de cancers que le tabagisme chez les femmes.

En 2035, 10% des cancers chez les femmes (environ 25 000 cas) pourraient être causés par le tabagisme et 9% (environ 23 000 cas) par un excès de poids.

Les principales causes de cancer

Copyright de l’image AFP Image caption Le surpoids ou l'obésité à l'âge adulte augmente le risque de 13 types de cancer différents

L'organisme de bienfaisance veut qu'il présente de nouvelles lois pour restreindre les offres néfastes des supermarchés sur la malbouffe.

Le rapport de Cancer Research UK se concentre sur les données du Royaume-Uni, mais des experts en prévention disent que les résultats devraient être les mêmes en Écosse.

Selon le rapport, si la tendance se maintient, l'excès de poids dépassera le tabagisme en tant que principale cause de cancer chez les femmes d'ici 2043.

Le rapport indique que l'interdiction de la malbouffe nuisible bénéficie du soutien de deux tiers (62%) du public écossais.

Dans l'ensemble, en Écosse, le taux d'obésité chez les adultes est environ un cinquième (19%) plus élevé qu'au début des années 2000. Cependant, les taux de tabagisme chez les adultes ont diminué d'un quart (26%) au cours de la même période.

Soulignant le fait que le surpoids ou l'obésité à l'âge adulte augmente le risque de 13 types de cancer différents, dont le sein, les intestins et les reins, le professeur Linda Bauld, expert en prévention chez Cancer Research UK, a déclaré qu'une nouvelle législation était nécessaire pour que les achats d'aliments soient une expérience plus saine pour la santé des familles.

'Choix plus sains'

Copyright de l’image AFP Image caption L'obésité a un effet plus important sur les femmes, même si plus d'hommes que de femmes sont en surpoids ou obèses.

"Il est positif que le gouvernement écossais ait annoncé son intention de prendre des mesures contre l'obésité et qu'il consulte sur les projets de restriction d'un éventail de promotions des prix dans les supermarchés.

"Les offres multi-achats de malbouffe nous encouragent à acheter en vrac et à manger de grandes quantités d'aliments malsains, dont les conséquences sont devenues bien évidentes".

"Le public veut que des mesures soient prises et l'adoption de lois visant à freiner les achats de boissons et d'aliments riches en matières grasses et en sucre serait un moyen efficace d'aider les gens à faire des choix plus sains.

"Le gouvernement écossais peut et doit agir, il a le devoir de protéger les générations futures des problèmes de santé que nous rencontrons."

Le ministre de la Santé publique, Joe FitzPatrick a déclaré:

"Le soutien de Cancer Research UK à nos projets est le bienvenu car nous savons qu'en tant que nation, nous consommons trop de nourriture et de boissons avec très peu de valeur nutritive bénéfique pour notre alimentation et contenant des calories ou du sel, cela a de graves conséquences pour la santé de la nation".

"Cet automne, nous consulterons au sujet des mesures de premier plan visant à restreindre la promotion de la malbouffe là où elle est vendue tels que les achats multiples, qui encouragent la surconsommation. Les dépenses des consommateurs en matière de promotion des prix au Royaume-Uni sont les plus élevées d'Europe. "

L'obésité a un effet plus important sur les femmes, même si plus d'hommes que de femmes sont en surpoids ou obèses.

En effet, certains des cancers les plus courants liés à l'obésité, tels que les cancers du sein et de l'utérus, touchent principalement les femmes.

Le surpoids ou l'obésité est lié à environ 2 200 (7%) cas de cancer par an en Écosse.