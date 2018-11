Can 2019: la Mauritanie si près d'une qualification historique

Copyright de l’image AFP Image caption L'équipe mauritanienne

La Mauritanie, qui ne s'est jamais qualifiée pour la Coupe d'Afrique des Nations, fait partie des 15 pays qui pourraient se qualifier ce week-end.

L'équipe sera assurée de terminer parmi les deux premiers du Groupe I et de se qualifier si elle bat le Botswana à Nouakchott lors de son avant-dernier match de poule.

Le Cameroun se qualifie automatiquement en tant que pays hôte et Madagascar s'est qualifié pour la Coupe des Nations pour la première fois après s'être qualifié le mois dernier avec l'Egypte, le Sénégal et la Tunisie.

Les Mauritaniens se sont rendus au Botswana pour le premier tour des éliminatoires en juin de l'année dernière et se sont imposés 1 : 0 grâce à un but d'Abdallahi Soudani.

Alors que la Mauritanie a remporté trois des quatre matches d'un groupe composé du Burkina Faso et de l'Angola, le Botswana en a perdu trois, a concédé un nul et n'a pas marqué un seul but.

La seule visite précédente du Botswana à Nouakchott en Coupe des Nations s'était soldée par une défaite 4 : 0 il y a 12 ans.