Evina du Bayern inspiré par Samuel Eto'o

Copyright de l’image Getty Images Image caption Franck Evina fera ses débuts au Cameroun face au Tchad vendredi

L'attaquant du Bayern Munich Franck Evina a déclaré que sa décision de s'engager au Cameroun et non en Allemagne au niveau international a été inspiré par son "amour" pour l'ancien capitaine et buteur des Lions Indomptables, Samuel Eto'o.

Evina, 18 ans, devrait faire ses débuts au Cameroun face au Tchad lors d'un match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, vendredi.

Né à Yaoundé, le joueur du Bayern avait déjà joué pour les moins de 18 ans en Allemagne, mais a choisi son pays d'origine.

"C'est mon amour pour Samuel Eto'o qui m'a poussé à jouer pour le Cameroun. Je l'ai toujours admiré, c'est un attaquant formidable et je voulais jouer comme lui", a déclaré Evina à BBC Sport.

"L'idée de jouer pour le Cameroun, tout comme mon modèle, était trop séduisante pour être ignorée. Regarder Eto'o jouer au Cameroun a été exceptionnel et savoir que je peux jouer pour les Lions comme lui est incroyable", a confié Evina.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Eto'o, quatre fois vainqueur du titre de joueur africain de l'année, est le premier buteur du Cameroun.

Eto'o, quatre fois vainqueur du titre de joueur africain de l'année, est le premier buteur du Cameroun avec 56 buts en 118 matches.

Le prodige adolescent du Bayern Munich admet qu'il pensait sérieusement à s'engager avec le Cameroun contre l'Allemagne.

"Le choix n'a jamais été facile, car les deux pays ont des équipes très compétitives et talentueuses. Mais je crois que rejoindre le Cameroun a été le meilleur choix pour ma carrière. L'Allemagne compte beaucoup pour moi. Je suis dans l'un des meilleurs clubs du monde et une partie de moi se sent allemande. J'ai longuement parlé à mes parents à ce sujet, ainsi qu'à l'entraîneur Kovac à Munich. Ils ont compris mon inquiétude et l'entraîneur (Kovac) m'a demandé de prendre la meilleure décision possible. Je pense que c'est le meilleur choix pour ma carrière.", soutient le jeune homme.

"Au moment où l'entraîneur Rigobert Song m'a appelé, mon esprit était décidé à jouer pour le Cameroun. C'est un ancien capitaine de l'équipe nationale. J'ai grandi en le regardant avec beaucoup de passion et il m'a dit qu'il voulait m'aider à grandir en tant que joueur. Je pense que je peux offrir quelque chose de spécial à cette équipe et je veux juste faire de mon mieux, mais jouer à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec le Cameroun à domicile sera une aventure très excitante et je vais travailler très dur pour voir mes rêves se concrétiser ", a ajouté Evina.

L'adolescent est sur le point de rejoindre une longue liste d'anciens internationaux juniors allemands qui ont rejoint le quadruple champion d'Afrique, comme l'attaquant du Paris Saint Germain Eric Maxim Choupo-Moting et le défenseur de Liverpool Joel Matip.

Evina a fait ses débuts pour le Bayern Munich lors de leur victoire 4 à 1 sur l'Eintracht Frankfurt le 28 avril.

Après être apparu deux fois pour eux la saison dernière, Evina espère maintenant s'établir dans la première équipe des géants allemands.

"Le Bayern est une équipe très compétitive, bénie dans tous les domaines avec des joueurs talentueux. Pour un jeune joueur, il n'est jamais facile de faire partie de la première équipe. Les séances d'entraînement sont très exigeantes, mais vous devez toujours rester concentré. Je travaille très fort sur mes faiblesses, j'essaye d'être meilleur et j'espère faire mon chemin dans l'équipe senior. Je sais que ce ne sera pas facile. Mais avec beaucoup de détermination, je suis optimiste de pouvoir obtenir une place", ajoute-t-il.