"Je ne veux pas être la seule noire professeure d'histoire du Royaume-Uni"

La première noire professeure d'histoire du Royaume-Uni déclare espérer qu'elle ne sera pas "la seule" à atteindre ce niveau.

Olivette Otele a été nommée professeur et titulaire d'une chaire d'histoire par l'Université Bath Spa le mois dernier.

"Je pense que les barrières structurelles empêchent les personnes qui me ressemblent et qui viennent d'autres origines ethniques d'évoluer et de réaliser certaines choses. Vous devez travailler plus dur, beaucoup plus dur", a déclaré le Dr Otele à la BBC lorsqu'elle a été désignée comme l'une des 100 femmes de 2018.

Moins d'un professeur d'histoire sur 100 travaillant aujourd'hui au Royaume-Uni est d'origine noire, selon une étude récente de la Royal Historical Society.

Environ 94% sont des blancs.

Une enquête réalisée en même temps a suggéré que près d'un historien noir et issu d'une minorité ethnique travaillant dans l'enseignement supérieur sur trois ayant répondu a déclaré avoir été directement victime de discrimination ou d'abus en raison de sa race ou de son appartenance ethnique.

"Le milieu universitaire britannique est très difficile en général pour tout le monde, mais encore plus pour les gens d'autres horizons. Les historiens forment un groupe très uni. Il n'est pas surprenant que nous ne soyons que deux, d'abord un homme noir qui a été nommé il y a deux ans et maintenant moi", explique-t-elle.

Le Dr Otele, originaire du Cameroun, est spécialiste de la mémoire collective et de la géopolitique, en particulier de l'histoire coloniale britannique et française.

Elle est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université de la Sorbonne à Paris et a déjà écrit sur l'esclavage, le féminisme et la politique.

"J'ai travaillé très dur, j'ai continué à pousser et j'ai eu une famille", dit-elle. "C'est difficile. Je suis fatiguée"

Les recherches de la Royal Historical Society suggèrent que le manque de diversité a un impact réel sur la "qualité de l'enseignement, de l'apprentissage et de la recherche en histoire au Royaume-Uni".

L'organisation a fait des recommandations sur la manière dont le système éducatif peut être amélioré.

"Des recherches récentes sur l'histoire des Noirs, l'histoire des migrations et de l'ethnicité, l'histoire des races, de l'impérialisme et de la décolonisation ont transformé notre connaissance et notre compréhension du passé britannique, européen et mondial", peut-on lire dans le rapport.

Mais cette recherche ne fait pas son chemin dans le programme d'études et "le profil racial et ethnique des étudiants et du personnel des départements d'histoire des universités britanniques est resté en très grande majorité blanc".

Alors que "l'inégalité raciale et ethnique est une question urgente", qui, selon la Royal Historical Society, doit être traitée en priorité, le Dr Otele affirme qu'il y a quelques signes prometteurs pour l'avenir.

"Les choses changent déjà au Royaume-Uni. Il y a 10 doctorants noirs. Ils sont féroces. Nous ne voulons pas seulement attendre que les gens nous donnent une promotion. On travaille dur pour ça", ajoute-elle.

Le Young Historians Project, une organisation à but non lucratif formée par des jeunes, est l'un des projets qu'elle cite comme un signe des choses à venir.

Une partie de leur travail consiste à soutenir de jeunes historiens du patrimoine africain et caribéen en Grande-Bretagne.

"Nous sommes tout aussi capables", dit-elle au sujet des universitaires noirs et des minorités ethniques, "il s'agit simplement de nous donner une chance".

"J'ai travaillé très, très dur et j'ai poussé. Et je suis une femme. Les hommes vont plus vite que nous en termes de progrès professionnel", soutient-elle.

Elle espère que ses réalisations inspireront d'autres personnes à suivre son chemin.

"Nous avons le cerveau, la capacité et le pouvoir de le faire. Etudiants - suivez vos rêves. Soyez réaliste, mais poursuivez vos rêves. Cela peut arriver. Je veux montrer aux femmes qui me ressemblent que c'est possible. Je ne suis pas super humain", conclut-elle.