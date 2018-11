Michelle Obama évoque ses souvenirs avec Nelson Mandela

Copyright de l’image Reuters Image caption Michelle Obama et ses deux filles, Malia et Sasha, aux côtés de Nelson Mandela en juin 2011, à Soweto

Dans son autobiographie intitulée "Devenir", parue chez Fayard, l'ex-Première Dame des Etats-Unis dit avoir, pour la première fois, rencontré l'ancien président sud-africain et héros de la lutte contre l'apartheid, lors d'un voyage officiel en Afrique du Sud, en 2011.

Rappelant la fidélité de l'homme à "ses principes", son attachement à la liberté et son sens du pardon, elle écrit que le patriarche sud-africain "avait travaillé et attendu, dans un esprit de tolérance, sans jamais se laisser décourager, pour assister à ce changement".

Parlant de changement, elle parle des progrès économiques et de la fin de la ségrégation raciale, pour lesquels Nelson Mandela "restait convaincu que ce qu'il y avait de mieux dans son pays l'emporterait un jour ou un autre".

"C'était cet esprit qui me portait lors du voyage de retour [vers les Etats-Unis]. La vie m'apprenait que le changement et le progrès advenaient lentement. Pas en deux ans, pas en quatre ans, ni même en une vie. Nous plantions les graines du changement, et nous n'en verrions peut-être jamais les fruits. Il fallait être patients", ajoute-t-elle.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Michelle Obama et Graça Machelle, l'épouse de Nelson Mandela, lors de la visite officielle de la Première Dame des Etats-Unis en Afrique du Sud, en 2011

"La rencontre de Nelson Mandela m'a apporté le recul dont j'avais besoin deux ans après le début de notre aventure à la Maison-Blanche : le vrai changement nécessite du temps, il ne se fait pas en quelques mois, ni en quelques années. Il lui faut des décennies, des vies entières", écrit Michelle Obama.

Elle estime qu'"il n'y avait (…) personne sur la terre qui avait exercé une influence plus significative sur le monde que Nelson Mandela", qui a passé 27 ans de vie carcérale en raison de son opposition à la ségrégation raciale en Afrique du Sud.

Michelle Obama se rappelle avoir eu "échange (…) à la fois serein et profond" avec le patriarche sud-africain décédé en décembre 2013.