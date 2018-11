Au Ghana, des cercueils hors du commun

Copyright de l’image Fellipe Abreu Image caption Un cercueil en forme de voiture

Les Ghanéens sont fiers de leurs cercueils. Ils reflètent leurs vies, leurs rêves et leurs passions.

Les familles croient que leurs parents décédés devraient être enterrés de la meilleure manière possible.

Les journalistes Fellipe Abreu et Henrique Hedler ont visité deux ateliers de menuiserie à Accra, la capitale, dans la ville de Kumasi, dans le Sud. Ils y ont rencontré les menuisiers qui fabriquent des cercueils hors du commun.

Ces ateliers ont le nom de Seth Kane Kwei, qui serait le tout premier a avoir dessiné des cercueils "particuliers" au Ghana.

Copyright de l’image Fellipe Abreu Image caption Cercueil en forme de Cacao, l'une des production nationale.

Le Ghana est l'un des plus grands producteurs de cacao au monde et les familles dans des milieux ruraux économisent de l'argent durement gagné afin d'enterrer leurs proches dans des cercueils en forme de cacao.

Ce genre de cercueil peut coûter jusqu'à 1 000 dollars, un montant énorme pour des agriculteurs, dont la plupart gagne moins de 3 dollars par jour.

Copyright de l’image Fellipe Abreu Image caption Un cercueil en forme de piment rouge, un clin d'œil à la personnalité du proche que l'on a perdu.

Généralement, les cercueils reflètent le métier ou le statut social de la personne décédée. Dans ce cas, un cercueil en forme de piment rouge dont la couleur rouge et le goût épicé représente la personnalité décédér, explique Eric Adjetey, qui est dans le business depuis 50 ans.

"Il avait un caractère fort, une personne à qui il ne fallait pas se frotter".

Copyright de l’image Fellipe Abreu

Les cercueils en forme de Mercedes Benz sont populaires, celui-ci est destiné à un homme riche qui possédait cette marque de voiture et sa tombe sera creusée de manière à ce qu'elle puisse contenir ce cercueil.

Et si certaines personnes considèrent ces cercueils comme des œuvres d'art fantaisistes, sur place, ils sont appelés Abeduu Adekai ce qui veut dire "caisses proverbes" car chacun de ces cercueils est symbolique et porte une signification particulière.

Copyright de l’image Fellipe Abreu Image caption Cercueil en forme d'avion

Autre cercueil populaire, celui qui est en forme d'avion. Celui-ci a été fabriqué pour un enfant, une manière de lui souhaiter un bon voyage après la vie. Il faut dire que parfois, les membres de la communauté peuvent contribuer à l'achat du cercueil.

Copyright de l’image Fellipe Abreu

Le secteur de l'immobilier est en plein essor depuis quelques années au Ghana. Ce cercueil en forme de maison est destiné à un propriétaire, apprécié dans sa communauté pour avoir construit et fait louer plusieurs maisons.

Les funérailles ont lieu entre jeudi et lundi. La famille retire le cercueil le jeudi; le vendredi, le corps est ramené de la morgue et les funérailles à proprement parler ont lieu le samedi.

Le dimanche, c'est le moment d'aller à l'église et le lundi, les membres de la famille font le compte de l'argent qui a été investi et des dons qu'ils ont reçus, explique Adjetey.

Copyright de l’image Fellipe Abreu Image caption Un chanteur sera enterré dans un cercueil en forme de micro.

Ici, les charpentiers ont fabriqué un cercueil en forme de micro pour une personne qui était chanteur de son vivant.

Copyright de l’image Fellipe Abreu Image caption Plusieurs cercueils aux formes et aux couleurs particulières exposés au Ghana

Ces dernières années, les charpentiers ont commencé à fabriquer des cercueils particuliers afin de répondre à une demande déjà existante.

Une œuvre qui a attiré des clients d'une vingtaine de pays au cours des six dernières années. Des étudiants sont aussi venus de la Corée du Sud, des Etats-Unis et du Danemark pour s'informer sur la fabrication et la vente de ces cercueils particuliers.

Textes et photos de Fellipe Abreu and Henrique Hedler, traduction par Mila Kimbuini