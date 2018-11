Après Conakry il y a quelques jours, c'est la ville de Labé qui était paralysée lundi.

Les commerçants locaux avaient lancé un mouvement ‘’journée sans commerce’’ pour protester contre l'assassinat d'un des leurs la veille.

Ils dénoncent les meurtres de commençants de plus en plus fréquents et réclament plus de protection.

Ecoutez Cherif Haidara, un des organisateurs de la ‘’journée sans commerce’’ à Labé.

Il estime que le mouvement a été assez bien suivi.