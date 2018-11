Les innovateurs togolais transforment les déchets du monde en robots

Media playback is unsupported on your device Les inventeurs togolais ont mis au point des méthodes innovantes pour traiter les déchets électroniques

Le Togo importe environ 500 000 tonnes de déchets électroniques par an, dont une partie peut constituer un risque pour la santé, mais cela inspire également les innovateurs locaux et crée des emplois.

Ce robot ressemble à une araignée et il bouge comme une araignée, mais cette créature ne peut pas être simplement rejetée comme un jouet.

C'est un symbole de la révolution numérique qui se prépare dans l'un des plus petits pays d'Afrique de l'Ouest.

"Je l'ai fait à partir d'une imprimante 3D jetée ", dit Ousia Foli-Bebe, en désignant son robot.

"Le plastique récupéré de l'imprimante est devenu les bras et les jambes. Et j'ai aussi fabriqué une imprimante 3D à partir de déchets électroniques. En fait, j'ai appris à fabriquer l'imprimante à partir d'Internet", ajoute-t-il.

Image caption Les imprimantes mises au rebut font partie des tonnes de déchets électroniques qui sont envoyées au Togo

M. Foli-Bebe emmène l'araignée robot dans les écoles dans l'espoir d'intéresser les élèves aux sciences et au recyclage.

"J'espère faire une trousse scientifique pour qu'ils puissent commencer à fabriquer leurs propres gadgets et à résoudre les problèmes de cette communauté ", dit l'inventeur.

Son laboratoire Ecotec est situé à Amadanhome, dans la banlieue de Lomé, la capitale du Togo.

C'est un espace modeste, avec un tableau noir dominant un mur et une imprimante 3D à côté du mur opposé.

A propos des déchets électroniques

Les déchets électroniques désignent tous les équipements électriques et électroniques (EEE) mis au rebut par leur propriétaire en tant que déchets.

En 2016, 44 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits dans le monde.

Seulement 20 % de ces déchets ont été recyclés.

D'ici 2021, ce volume devrait atteindre 52,2 millions de tonnes.

Source: Le Moniteur mondial des déchets électroniques 2017

Cet homme de 29 ans fait partie d'un nombre croissant de jeunes entrepreneurs qui voient dans tous les déchets électroniques importés par le Togo une opportunité.

L'organisme environnemental local E-Waste Centre estime que 500.000 tonnes entrent dans le pays chaque année.

À l'extérieur de son laboratoire se trouve une collection hétéroclite de vieux téléviseurs et d'autres appareils électroniques usagés répartis sur une décharge de la taille d'un terrain de tennis.

M. Foli-Bebe partage le site avec un recycleur de déchets électroniques, ce qui lui permet d'accéder facilement aux pièces de ses inventions.

Il avoue qu'il a beaucoup appris sur le recyclage avec d'autres, comme Gnikou Afate, qui a fabriqué la première imprimante 3D au Togo.

Image caption Les inventeurs et artisans togolais ont installé leurs ateliers à proximité des décharges de déchets électroniques pour leur permettre d'accéder facilement à des pièces pour leurs innovations

L'imprimante artisanale de M. Afate était si impressionnante qu'il a remporté le premier prix à la conférence de Barcelone sur la technologie de fabrication en 2015.

Cet innovateur de 39 ans, qui collaborait auparavant avec un autre centre technologique appelé Woelab, l'un des meilleurs de la ville, a récemment ouvert son propre laboratoire et travaille dans un petit espace de travail à côté de sa maison.

La nouvelle mine d'or

"Au début, les déchets électroniques étaient un fléau - c'est ainsi que nous les décrivions. Nos rues étaient jonchées de vieux cadavres d'ordinateurs qui pourrissaient. Mais aujourd'hui, ce problème est devenu une opportunité. Les déchets électroniques pourraient être décrits comme une mine d'or", explique M. Afate.

Seuls 41 pays dans le monde, la plupart européens, collectent des statistiques sur les déchets électroniques, selon le rapport The Global E-waste Monitor.

En 2016, environ 44 millions de tonnes de déchets électroniques ont été produits dans le monde, selon le rapport.

Les vieux téléphones portables, ordinateurs portables, téléviseurs et générateurs encombrés dans les camionnettes et les camions font partie de ce qui passe par le port de Lomé.

Les véhicules sont ouverts sur un marché à côté du port et les acheteurs se rassemblent.



La demande croissante de technologie a créé un marché pour les gens qui veulent acheter des appareils électroniques d'occasion à des prix d'aubaine.

Mais ce n'est pas seulement la demande de ces produits qui favorise leur arrivée, mais c'est aussi l'insuffisance du recyclage disponible dans les pays riches.

Des organisations telles que le Basel Action Network s'inquiètent du fait que les pays occidentaux ne traitent tout simplement pas efficacement leurs propres déchets électroniques, les laissant destinés, entre autres, aux cargos à destination de l'Afrique occidentale.

"Le monde ne sait pas quoi faire des déchets électroniques qu'il produit. L'Afrique offre le meilleur environnement pour le déversement des déchets ", déclare Sena Alouka, militante de Youth for the Environment Togo.

"Nous avons un cadre réglementaire faible, des institutions faibles et la corruption contribue également au mouvement des déchets électroniques. Nous devons imiter la Thaïlande qui a menacé d'utiliser son armée pour interdire l'importation de déchets électroniques."

Image caption Les travailleurs d'un centre de recyclage de déchets électroniques au Togo démontent les machines afin d'obtenir des pièces de valeur.

Bien qu'il ne soit pas contraire au droit international d'exporter des biens usagés vers d'autres pays, le problème se pose si ces biens ne fonctionnent plus comme le prévoient des traités tels que les conventions de Bâle et de Bamako.

La Convention de Bamako, entrée en vigueur en 1998, engage les pays africains à interdire l'importation de déchets dangereux, y compris les matières radioactives.

Elle encourage également les pays du continent à adopter une législation pour contrôler l'importation d'équipements en fin de vie ou non désirés en désignant ces équipements comme déchets dangereux.

"Pensez à un ensemble de téléviseurs - ils ont du cadmium, du plomb et du béryllium. Toutes ces substances sont toxiques et très dangereuses pour l'homme et l'environnement", déclare M. Alouka.

"Ils peuvent trouver leur chemin vers les aquifères, se déverser dans l'océan. On mange le poisson. Ils contiennent du mercure et bien plus encore. C'est très dangereux pour notre santé. Surtout à nos enfants."

Image caption Un innovateur qui examine une micropuce à l'aide d'une loupe rudimentaire

Il est toutefois difficile de réglementer la gestion des déchets électroniques parce que de nombreuses personnes en tirent leur subsistance.

"Si vous regardez les types de déchets qui arrivent ici, beaucoup d'entre eux sont très dangereux et toxiques, alors nous devrions vraiment évaluer l'impact économique qu'ils pourraient avoir sur notre environnement ", déclare Hervé Tchamsi du Centre des déchets électroniques, une entreprise de recyclage.

Son équipe s'efforce de minimiser leur exposition aux matières dangereuses contenues dans les déchets électroniques et il espère que cette norme plus élevée deviendra un jour la norme au Togo.

Renvoyé en Europe

Mais pour l'instant, ce qu'ils ne peuvent pas réutiliser, ils l'exportent vers l'Europe, d'où il est originaire. Une ironie qui n'est pas perdue pour M. Tchamsi.

"Voici les téléviseurs qui contiennent les matières toxiques. Nous payons pour les renvoyer en Belgique pour recyclage - parce que nous n'avons pas ici la capacité de recycler les déchets électroniques de manière sûre ", explique-t-il.

Dans un pays où les possibilités d'emploi pour les jeunes sont limitées, le potentiel de cette industrie est énorme.

Les innovateurs et les entrepreneurs tentent de trouver des solutions qui exploitent ce potentiel et atténuent les dangers.

