Makcy Sall investi pour un second mandat

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le président Macky Sall qui s'adresse à la presse à Dakar

Le président sénégalais Macky Sall qui brigue un second mandat, a été investi samedi à Dakar par une coalition de partis politiques pour l'élection présidentielle du 24 février prochain.

Après son investiture, le président Sall a déclaré accepter la charge qui lui est confiée.

Il a aussi annoncé qu'il s'engage "sans réserve à intensifier les acquis pour amener le Sénégal encore plus loin, encore plus haut, dans le concert des nations prospères, libres et démocratiques".

Signalons aussi Abdoulaye Baldé, leader de l'Union centriste du Sénégal (Ucs) a renoncé à sa candidature à l'élection présidentielle de février prochain. Il a rejoint la coalition qui soutient le président Macky Sall.