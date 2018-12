J'ai été enseignant privé du prince héritier saoudien

Copyright de l’image Getty Images Image caption Depuis qu'il est devenu le leader de facto de l'Arabie saoudite, MBS a tenté de se positionner comme le modernisateur du royaume.

Le prince héritier controversé Mohammed Bin Salman, en Arabie saoudite, était peu connu du monde extérieur avant de devenir son leader de facto. Rachid Sekkai, de la BBC Arabic, qui a enseigné l'anglais à Mohammed Bin Salman quand il était enfant, donne un aperçu rare de la vie à la cour royale.

J'enseignais dans la prestigieuse école Al-Anjal de Djedda lorsque l'appel a eu lieu au début de 1996. Le gouverneur de Riyad, le prince Salman ben Abdul Aziz Al Saoud, avait temporairement déménagé avec sa famille dans la ville portuaire de la mer Rouge et avait besoin d'un professeur d'anglais pour ses enfants.

L'homme qui deviendra roi par la suite contacta l'école et je fus rapidement emmené au palais royal pour devenir tuteur privé auprès de certains des enfants de son premier mariage: le prince Turki, le prince Nayef, le prince Khalid et, bien sûr, le prince Mohammed.

Je vivais dans un appartement dans un quartier en plein essor de la ville. Un chauffeur venait me chercher à 7 heures pour m'emmener à l'école Al-Anjal et, une fois les cours terminés, en milieu d'après-midi, le chauffeur m'emmenait au palais.

Image caption Rachid Sekkai à l'école Al-Anjal à Djeddah.

Une fois franchie les barrières très surveillées, la voiture serpentait devant une série de villas à couper le souffle avec des jardins immaculés entretenus par des ouvriers en uniformes blancs. Il y avait un parking rempli d'une flotte de voitures exclusives de luxe. C'était la première fois que je voyais ce qui ressemblait à une Cadillac rose.

À mon arrivée à la forteresse royale, le directeur du palais, Mansoor El-Shahry, m'introduit - un homme d'âge moyen que le prince Mohammed, âgé de 11 ans, affectionnait beaucoup.

Talkie walkie

Mohammed semblait également plus intéressé à passer du temps avec les gardes du palais au lieu de suivre mes leçons. En tant qu'aîné de ses frères et soeurs, il semblait être autorisé à faire ce qu'il voulait.

Ma capacité à commander l'attention des plus jeunes princes ne durait que jusqu'à l'arrivée de Mohammed.

Copyright de l’image Getty Images Image caption Le père de MBS, l'actuel roi Salman, était gouverneur de Riyad lorsque Rachid enseigna à ses fils.

Je me souviens encore de lui utilisant un talkie-walkie, emprunté à l'un des gardes dans nos classes. Il en usait pour faire des remarques effrontées sur moi et faire des blagues entre ses frères et les gardes à l'autre bout.

Aujourd'hui, le prince âgé de 33 ans est le ministre de la Défense et l'héritier du trône saoudien.

Depuis qu'il est devenu le leader de facto de l'Arabie saoudite l'année dernière, MBS a tenté de se positionner comme le modernisateur du royaume. Face à l'opposition des religieux conservateurs, il a mené les réformes économiques indispensables et s'est lancé dans un programme de libéralisation dans ce pays résolument conservateur.

Loué pour certaines de ses mesures, il a également été critiqué pour le bilan de l'Arabie saoudite sur les droits de l'homme, sa guerre apparemment sans fin au Yémen et le meurtre récent du journaliste et critique saoudien Jamaal Khashoggi au consulat du royaume en Turquie en octobre.

L'Arabie saoudite a accusé 11 personnes du meurtre et a nié toute implication du prince héritier.

Copyright de l’image EPA Image caption Mohammed Bin Salman a fait face à de vives critiques à l'étranger sur les activités de l'Arabie Saoudite.

À une occasion, j'ai été pris de court quand Mohammed m'a dit que sa mère, la princesse, avait dit que j'avais l'air d'être "un vrai gentleman". Je ne me souvenais pas de l'avoir rencontrée - les femmes royales saoudiennes n'apparaissent pas devant des inconnus - et la seule femme que j'ai rencontrée était une nourrice des Philippines.

J'étais inconscient du fait que j'étais surveillé, jusqu'à ce que le futur héritier du trône pointe du doigt des caméras de vidéosurveillance accrochées au mur. À partir de ce moment, je me sentais toujours gêné dans mes leçons.

En peu de temps, je me passionne pour Mohammed et ses frères et sœurs plus jeunes. Bien que j'enseignais aux princes dans un monde de privilèges, mes élèves du palais étaient, tout comme mes élèves, curieux d'apprendre mais désireux de jouer.

Faux pas

Un jour, le directeur du palais, Mansoor El-Shahry, m'a demandé de rencontrer le futur roi, qui souhaitait en savoir plus sur les progrès scolaires de ses enfants. Je pensais que cela pourrait être une bonne occasion d'aborder les méfaits du prince Mohammed.

J'ai attendu devant le bureau du prince Salman, à côté des autres précepteurs des princes qui semblaient au courant du protocole de la cour royale.

Quand il a comparu devant nous, les professeurs se sont levés instinctivement et j'ai regardé avec émerveillement se rapprocher du gouverneur de Riyad, s'incliner, lui embrasser la main, discuter à la hâte des enfants et passer à autre chose.

Quand mon tour est venu, je ne pouvais pas, sur ma vie m'incliner comme ils l'ont fait. Je ne l'avais jamais fait auparavant. Et avant de me calmer complètement, je pris la main pour prendre la main du futur roi et la secouai fermement.

Je me souviens d'un léger sourire d'étonnement sur son visage. Cependant, il n'a pas fait de bruit au sujet de mon faux pas.

Je n'ai pas mentionné ce que le prince Mohammed avait fait pendant mes cours, car j'avais alors décidé de tout abandonner et de rentrer au Royaume-Uni.

Peu de temps après, M. El-Shahry m'a donné une réprimande cinglante pour avoir omis de suivre l'étiquette royale.

Mis à part le prince Khaled, qui est devenu ambassadeur d'Arabie saoudite aux États-Unis, les autres frères et sœurs royaux à qui j'ai enseigné ont principalement choisi de rester à l'écart du public.

Maintenant, je considère mon bref mandat comme un épisode remarquable de ma vie et je regarde mon ancien jeune chef alors qu'il gravit les échelons mondiaux.