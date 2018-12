Les buteurs africains du week-end

France

Copyright de l’image Getty Images Image caption Fayçal Fajr

Grâce à but du Marocain Fayçal Fajr et a un but du tunisien Saif Eddine Khaoui, Caen a fait match nul 2 buts partout sur le terrain de Strasbourg.

Le deuxième but strasbourgeois a été inscrit par le Sud-africain Lebo Mothiba, auteur de son 8ème but en championnat.

L'Ivoirien Nicolas Pépé a marqué le but de l'égalisation de Lille face à Reims ( match nul 1-1)

Italie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Babacar Khouma

Malgré un but du Sénégalais Khouma Babacar, Sassuolo n'a pas réussi à battre la Fiorentina ( match nul 3-3)

L'Algérien Adam Ounas a marqué le deuxième but de Naples face à Frosinone ( victoire 4-0)

Allemagne

L'Algérien Ishak Belfodil a inscrit le premier but de Wolfsburg face à Hoffenheim ( match nul 2-2)

Russie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Abdul Tetteh

Le Ghanéen Abdul Tetteh a inscrit le troisième but du Dynamo de Moscou face au FC Ural ( victoire 3-0)

Suisse

Grâce à un doublé du Nigérian Blessing Eleke, le FC Luzern s'est imposé 3 buts à 2 sur le terrain du Grasshopper Zurich.

Portugal

Grâce à un doublé du Malien Moussa Marega et à un but de l'algérien Yacine Brahimi, le FC Porto a battu Portimonenense 4 buts à 1.

Le Malien Abdoulaye Diaby a inscrit le quatrième but du Sporting face au CD Aves ( victoire 4-1)

Turquie

Copyright de l’image Getty Images Image caption Garry Rodrigues

Le Congolais Jeremy Bokila a inscrit le premier but d'Akhisar Belediyespor face à Fenerbahce ( victoire 3-0)

Malgré un but du Cap-verdien Garry Rodrigues, Galatasaray a été tenu en échec à domicile par Caykur Rizespor ( match nul 2-2)

Belgique

Grâce notamment à un but du Ghanéen William Owusu, Royal Antwerp s'est imposé 3 buts à 0 sur le terrain du Cercle de Brugges

Malgré un but du Tanzanien Mbwana Samatta, co-meilleur buteur du championnat, Genk a été tenu en échec à domicile par Courtrai (match nul 1-1)